Vitézy Dávid: Két dilemmám volt

Vitézy Dávid a Tiszára szavazott, közölte kérdésre válaszolva a Telexnek adott interjújában a közlekedési és beruházási miniszternek jelölt politikus.

Az eredményeket úgy olvassa, hogy az emberek sok mindenre mondtak nemet az előző kormányzatból, de arra is, hogy egymás ellen akarták uszítani a magyarokat Budapesten és vidéken is.

A felkérést tegnap kapta meg a miniszteri posztra, amire örömmel mondott igent, a választások előtt erről nem beszéltek, de másról igen.

2024-ben az önkormányzati választások után több alkalommal volt arra szükség és lehetőség, hogy egyeztessenek Magyar Péterrel. A Tisza programjába nem írt bele, de elmondta a véleményét arról, hogy mi lenne a helyes irány, és azok végrehajtására kapott felhatalmazást.

Tőlem Magyar Péter nem azt kérte, hogy a saját ötleteimet valósítsam meg, hanem azt kérte, hogy a Tisza programjának a megvalósításán dolgozzak. Abban számos olyan dolog van, amiről én is nagyon régóta beszélek, hogy kéne a szörnyű válságából kivezetni a magyar vasutat, a nagyvárosok közlekedését javítani

– magyarázta.

Nem lenne igaz, ha azt mondaná, hogy villámcsapásként érte a jelölés, de „tegnapig úgy gondoltam és úgy is tudtam, hogy a kormányzati stáb amelyik a felkészülést végzi, számos szakembert meghallgatott.”

Volt olyan, hogy négyszemközt beszéltek az elmúlt egy hétben Magyar Péterrel, tegnap pedig a Miniszterelnökséget vezető miniszternek felkért Ruff Bálint is jelen volt a beszélgetésükön.

Két dilemmám volt, ezeket alaposan meg kellett beszélnünk. Az egyik a magyar vasút, ami a politika és kormányzás mostohagyereke volt. Úgy voltam ezzel, hogy nagyon kevés ügyön dolgoznék szívesebben, mint ezen. Azok a leggazdagabb országok a világon, ahol a legjobb a tömegközlekedés. Nekem ez nyilván szívügyem volt. Magyar Péter azzal kezdte, hogy olyan embert keresi, aki felvirágoztatja a magyar vasutat, nyilván négy év alatt nem lehet befutni egy ilyen pályát. Ő ezt abszolút kormányzati prioritásként kezeli

– mondta.

A másik dilemmája, hogy felhatalmazást kapott a fővárosiaktól, ennek nyomán dolgozott a Fővárosi Közgyűlésben. Ki kellett dolgozni, hogy ki hogyan látja, nem szerette volna cserben hagyni azokat, akik rá szavaztak. De belátta, hogy Budapestért is így tud a legtöbbet tenni.

Magyar Péter világossá tette:

szakmai munkát vár el,

semmilyen korrupciót nem tűr meg, nincsen olyan, hogy majd valaki valamit kimagyaráz, zéró tolerancia van,

nem tűri a hatalmi arroganciát.

A MÁV-tól olyan információkat kapott, hogy az idei nyár még nehezebb lehet, mint a tavalyi, mert egyre kevesebb az üzemképes szerelvény.

Az a furcsa helyzet van, hogy azon múlik, hogy a Balaton InterCityket össze tudják rakni, hogy a Budapest-Belgrád nem indult el és oda nem kellenek a vonatok

– mutatott rá.

Rengeteg olyan szakemberrel dolgozna együtt, akit az előző kormány elüldözött innen, de meg kell győznie őket arról, hogy ez most egy más rendszer lesz. Az államtitkárok kinevezésében pedig szabad kezet kapott, de mivel azokat a miniszterelnök nevezi ki, egyeztetnie kell a végső döntés előtt Magyar Péterrel.