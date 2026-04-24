Török Gábor „Fidesz light-ot” lát, és elképzelhetőnek tartja, hogy gyakran cserélődnek majd a Tisza-kormány miniszterei

A kormány személyi összetételében inkább lenne csereszabatos az első Orbán-kormánnyal, mint a 2010 előtti baloldali kabinetekkel – állapította meg pénteki bejegyzésében Török Gábor, nem sokkal azután, hogy kiderült, Vitézy Dávidot kérte fel Magyar Péter az alakuló Tisza-kormány közlekedési és beruházási miniszteri posztjára.

A politológus szerint – bár még nem ismert az összes miniszter neve – nem klasszikus pártpolitikai kormány alakul Magyar Péter vezetésével, ami érthető is, hiszen „az új kormánypártnak ezen a ponton nem nagyon vannak erős, beágyazott, belső ellensúlyként is értelmezhető vezetői”, de ez menet közben változhat.

Amit ma látunk, az jobban hasonlít egy technokrata-szakértői kormányra, bár a megnevezett kormánytagok között vannak szép számmal friss parlamenti képviselők is, többen kizárólag csak az új kormányfő személyén/döntésén keresztül kapcsolódnak a kormánypárthoz

– folytatta Török Gábor, aki a formálódó kormányt a „Fidesz light” jelzővel illette.

Leginkább egy »Fidesz light«, a kormánytagok egy része (Kármán András, Orbán Anita, Vitézy Dávid, Ruszin–Szendi Romulusz) komoly beosztásban dolgozott az Orbán-kormányok idején. A Tisza előtti magyar baloldalhoz ebből a szempontból a kormányban egyedül Ruff Bálint köthető, ám az ő tanácsadó-véleményvezér küldetése is a régi ellenzék meghaladását, leváltását célozta meg

– jegyezte meg Török.

Miniszterek jönnek-mennek?

A szakértő szerint a széttagolt kormányszerkezet miatt megvan az esélye annak, hogy a miniszterek a kormányban a saját minisztériumuk érdekeit képviselik majd – szemben azzal a gyakorlattal és politikai kormányzással, amelyet Orbán Viktor valósított meg –, de inkább arra számít, hogy a gyenge politikai hátország miatt a miniszterek ágazati ereje „csak addig tart, amíg ez nem ütközik a kormányfő céljaival, lehetőségeivel”.

„Ez is politikai kormányzás lesz tehát, csak olyan módon, hogy a kormányfő erőteljesebben épít a miniszterek népszerűségére és elfogadottságára (ez nem jellemezte az elmúlt 16 évet). Ha pedig ebben néhány miniszter esetében változás áll be, ami a kormányzás során nehezen elkerülhető, nagy valószínűséggel az Orbán-kormányoknál gyakrabban cserélődhetnek a Magyar-kormány tagjai is” – tekintett a jövőbe végül Török Gábor.