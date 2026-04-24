m3-asm3-as autópályabaleset
Belföld

Tömegbaleset volt az M3-ason Gödöllőnél, jelentős a torlódás

Vaskor Máté
2026. 04. 24. 17:20

Több autó karambolozott az M3-as autópályán, Gödöllőnél – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az utoléréses balesetben hat gépkocsi érintett az M3-as autópálya 28-as kilométerszelvényében, a Miskolc felé vezető irányban.

Összesen kilencen utaztak a járművekben – tették hozzá, jelezve: a baleset miatt két sávot lezártak az érintett pályaszakaszon.

A torlódás kihat az M31-es autópálya forgalmára is, jelentős menetidő növekedéssel kell számolni.

