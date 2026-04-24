Donald Tusk az Orbán nélkül rendezett EU-csúcson: Évek óta először nem voltak oroszok a teremben

Orbán Viktor nélkül rendezik az uniós állam- és kormányfők ülését Cipruson, melynek második napján Donald Tusk újságíróknak beszélt arról a Telex szerint, hogy

nagyon-nagyon boldog vagyok. Tegnap óriási megkönnyebbülést lehetett érezni a vezetők között, mert évek óta először nem voltak oroszok a teremben, ha értik, mire célzok.

Ebben a pillanatban pedig megveregette a vállát Robert Fico, majd a kézfogás után Tusk kacsintott egyet. Amikor egy újságíró megkérdezte, biztos-e abban, amit mondott, a lengyel miniszterelnök úgy felelt, csak viccelt.

Magyar Péter győzelmét „nagyon-nagyon fontosnak” tartotta. A lengyel, a román, és a moldovai választások eredményéhez hasonlította, mert

megmutatja, hogy Európának van jövője, és nem vagy sebezhető, ha harcolni akarsz a korrupcióval és az Orbán Viktorhoz hasonló kemény fickókkal.

Móró Tamás, a Concorde vezető elemzője a Bázishatásban beszélt arról, hogy lesz csörte Magyar Péter és az EU között.