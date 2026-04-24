Donald Tusk az Orbán nélkül rendezett EU-csúcson: Évek óta először nem voltak oroszok a teremben

2026. 04. 24. 16:14
Orbán Viktor nélkül rendezik az uniós állam- és kormányfők ülését Cipruson, melynek második napján Donald Tusk újságíróknak beszélt arról a Telex szerint, hogy

nagyon-nagyon boldog vagyok. Tegnap óriási megkönnyebbülést lehetett érezni a vezetők között, mert évek óta először nem voltak oroszok a teremben, ha értik, mire célzok.

Ebben a pillanatban pedig megveregette a vállát Robert Fico, majd a kézfogás után Tusk kacsintott egyet. Amikor egy újságíró megkérdezte, biztos-e abban, amit mondott, a lengyel miniszterelnök úgy felelt, csak viccelt.

Magyar Péter győzelmét „nagyon-nagyon fontosnak” tartotta. A lengyel, a román, és a moldovai választások eredményéhez hasonlította, mert

megmutatja, hogy Európának van jövője, és nem vagy sebezhető, ha harcolni akarsz a korrupcióval és az Orbán Viktorhoz hasonló kemény fickókkal.

Móró Tamás, a Concorde vezető elemzője a Bázishatásban beszélt arról, hogy lesz csörte Magyar Péter és az EU között.

Pillanatok alatt hullott darabokra az Orbán által felépített világ
Ritka, hogy ennyira gyorsan derül ki valamiről, hogy nem volt igaz. Orbán Viktor illiberális diplomáciájának egyik alapvetése volt, hogy nem az intézmények, hanem a személyek közötti kapcsolatok számítanak. Aztán kiderült, hogy ennél még jobban számít a siker és a földrajz.

