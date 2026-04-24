Farkasházy Tivadar: Bocsánatot kérnék Majkától

Egyre többen nyilatkoznak a választások napján újraindult Heti Hetesről: a Blikk most Farkasházy Tivadart szólaltatta meg a műsor kapcsán, aki annak idején maga is rendszeresen részt vett a „fekete leves” elkészítésében. Az eddigi két adásról, azt mondja, egyforma a véleménye, mert egyiket sem látta.

Van egy barátom köztük, Hajós, nagyszerű partner volt hosszú éveken át, és Majkát is nagyon kedvelem. Szerintem így a legjobb mindhármunknak. Utóbbitól viszont most bocsánatot kérnék

– jelentette ki a humorista, mondván, egyrészt azért, mert bocsánatkérési hullám van az országban, legalábbis szerinte sokaknak bocsánatot kéne kérniük, de még gondolkodnak rajta, ezért szeretne jó példával elől járni.

Bevallása szerint nemrég olvasta, és Majka korábban is többször elmondta, hogy 13 évvel ezelőtt azért szállt ki a Heti Hetesből, mert cenzúrázták a kormányt és az Orbán Viktort védő mondatait, illetve rendszeresen kivágták az adásokból, amikor szócsatába keveredett a többiekkel.

Ahogy megjelent: »Majka próbálta az ellenvéleményt képviselni – egyedül ment szembe a többiekkel –, de nem hagytak neki sok teret. Kifejezetten élvezte, hogy egyedül ő védi meg a Heti Hetesben Orbán Viktort, szerette a csörtéket a többiekkel, az azonban kevésbé tetszett neki, hogy egyre többször kivágták ezeket a szópárbajokat.« Szóval ideje, hogy fellebbentsük erről a fátylat, ugyanis Majkát tényleg cenzúrázták. Ám korántsem az RTL vezetése, hanem mi, a műsor néhány szereplője.

A portál azon kérdésére, hogy viccel-e, Farkasházy azt felelte, sosem szokott, ezért a Klubrádió szombati Tele a Hócipőnk adásában ünnepélyesen bocsánatot kér a rappertől, mert tevékeny részese volt a történteknek.

S mivel néhány óra múlva Gálvölgyivel leszek együtt ebben a műsorban, remélem, ő is megteszi. Persze, lehet, hogy János nem fogja beismerni, hogy ő is vastagon benne volt. Pedig az ollót is mindig ő vitte utána haza, hogy ne maradjon utánunk bűnjel a tett színhelyén. Ideje, hogy 13 év után tiszta vizet öntsünk a pohárba, bevalljuk a benne játszott dicstelen szerepünket, s részletesen elmondjuk a történteket, azt a technikát, amivel meggátoltuk, hogy Majka Orbánt dicsérő szavai a műsorban maradhassanak. Bár kicsit félek tőle

– fogalmazott a humorista, hozzátéve: a műsorba meghívta harmadiknak az ország legjobb humoristáját is, ám itt nem Gálvölgyire gondolt.

Nem tudom, János mit szól majd ahhoz a vendéghez, akit egyébként Orbán nevezett ki az ország legjobb humoristájává. Azért remélem, hogy nem folyik majd vér a stúdióban, de ha igen, a Klubrádió YouTube-csatornáján is láthatják majd vörösleni. Magyarán: megteszem, amit a Hócipő nagyszerű karikaturistája, a sajnos korán eltávozott Lehoczki Karcsi kért a Kistehén dobosaként: Cybergyerek, kérjél bocsánatot! Azért majd jelezzék, ha Majka újra elkezdi dicsérni Orbánt, akkor tuti, hogy bekapcsolom!

