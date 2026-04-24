„Évek óta először nincsenek oroszok a teremben” – jegyezte meg a lengyel miniszterelnök az uniós ülésről, amire Orbán már nem ment el

Zajlik épp Cipruson az Európai Tanács informális ülése, amelyen a leköszönő magyar kormányfő, Orbán Viktor már nem tette tiszteletét.

Orbán Viktor programjában éveken keresztül kiemelt helyet foglaltak el ezek a tanácsülések, a kormányzati kommunikáció szerint fontosabbnál fontosabb csatákat vívott meg itt miniszterelnökként Orbán, az április 12-i választási vereség után viszont hamar kiderült, hogy a ciprusi ülésre már el sem utazik. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter ezt a sajtó érdeklődésére válaszul azzal indokolta, hogy Orbán a „kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt” nem tud jelen lenni az az április 23–24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson.

Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk mindezt sajátosan kommentálta X-oldalán:

Évek óta először nincsenek oroszok a teremben. Hatalmas megkönnyebbülés.

European Council meeting. For the first time in years there are no Russians in the room. Huge relief. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 24, 2026

A lengyel kormányfő minden bizonnyal arra utalt, hogy az utóbbi hetekben-hónapokban több telefonbeszélgetés leirata és felvétele is nyilvánosságra került Szijjártó Péter és Orbán Viktor részvételével. Ezeken hol Szijjártó beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel arról, hogy mi hangzott el az EU külügyi tanácsának ülésein és hogy melyik oligarcha hozzátartozóját kellene levetetni a szankciós listákról, hol Orbán Viktortól lehetett azt hallani, hogy kisegérként igyekszik segíteni Putyint.