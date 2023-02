Dömötör Csaba szerint ha az Európai Parlamenten múlna, „belehúznának” minket a háborúba

Háborús eszkalációs nyilatkozatként értékelte az Európai Parlamentnek a héten elfogadott állásfoglalását Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken. Azt mondta, ha az Európai Parlamenten múlna, „belehúznának” bennünket a háborúba.

A parlamenti államtitkár a Facebookon közzétett videójában az állásfoglalásról úgy fogalmazott:

súlyos.

Dömötör Csaba kiemelte az állásfoglalás 18. pontját, amely azt tartalmazza, hogy vadászrepülőket, helikoptereket és rakétarendszereket küldenének Ukrajnába, és jelentősen növelnék a lőszerszállítmányokat is. Arra is felszólítják az uniós tagállamokat, hogy küldjenek korszerű harckocsikat. Ugyanakkor azt is akarják, hogy tegyen így az Egyesült Királyság, Kanada és az Egyesült Államok is.

A parlamenti államtitkár értékelése szerint ez „igazi háborús eszkalációs nyilatkozat”. Az államtitkár szerint úgy látszik, vannak nem is kevesen, akik 1914-ben érzik magukat. Úgy fogalmazott: „jól tudjuk, hogy annak mi lett a vége, tudjuk, hogy milyen, amikor Európa hadszíntérré válik”. Hangsúlyozta, „nem akarjuk azt még egyszer”.

(MTI)