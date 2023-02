Ennyi maradt a lebombázott mariupoli színházból

Az ukrán védelmi minisztérium a Twitteren tett közzé felvételeket a mariupoli színház maradványairól. Az Azov-tenger partján fekvő várost március közepén bombázták az oroszok. Az egész világot sokkolta, amikor a mariupoli színház épületét is találat érte, miután többszáz civil húzta meg magát ott, és egyértelműen jelezték a bejáratoknál, hogy közülük sokan gyerekek. A felirat repülőről is tisztán látható volt.

Az Amnesty International értesülései szerint az orosz hadsereg a támadást egy hadi repülőgéppel hajtotta végre, mely két, egyenként 500 kilogrammos bombát dobott le az épületre. A mentésben részt vevők 12 holttestet tudtak azonosítani, ami lényegesen kevesebb, mint amennyi áldozatot követelt a támadás, de elismerték, hogy az áldozatok pontos számát sosem tudják megállapítani majd.

All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric bombing by the occupiers. They can destroy the crime scene, but war criminals cannot escape punishment. pic.twitter.com/XiUGRcoUfF

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 4, 2023