34 éves amerikai orvost öltek meg Ukrajnában

A 34 éves Pete Reed civilek evakuálásában segített, amikor járművét találat érte Bakhmutban.

Pete Reed január második hetében csatlakozott a Global Outreach Doctors nevű humanitárius non-profit önkéntes szervezet ukrajnai kontingenséhez.

Pete Reed a New Jersey állambeli Bordentownból származott, az amerikai tengerészgyalogság tagjaként két etapban szolgált az afganisztáni Helmandban. Leszerelését követően és síoktatóként dolgozott Wyomingban.

Ezt követően a Team Rubicon katasztrófaelhárítási szervezetnél helyezkedett el, majd 2015 végén az Iszlám Állam elleni háborúban Észak-Irakba került orvosként, a kurd pesmerga-erők orvosi csapatát vezette.

Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I’ve ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI

— Cengiz (@CengizYar) February 3, 2023