A valaha volt egyik legfiatalabb dollármilliárdos, aki egy nap alatt elveszített mindent

Rövid idő alatt és rendkívül fiatalon lett a világ egyik leggazdagabb embere Sam Bankman-Fried, a kriptopiac guruja, akit ma már a legnagyobb csalók között emlegetnek.

Sam Bankman-Fried neve tavaly év végéig a legtöbbeknek nem sokat mondott. Pedig a még mindig csak 30 éves férfi a Forbes 2022-es számításai szerint a világ 60. leggazdagabb embere volt 26,5 milliárd dolláros (10 billió magyar forintos) vagyonával. Olyanokkal sorolták egy kategóriába, mint a Facebook „atyja”, Mark Zuckerberg és Jeff Bezos, az Amazon alapító-elnöke, akik a vagyonukat szintén saját maguk teremtették, és akik középosztálybeli családból származnak.

A célom az, hogy hatással legyek

– mondta egy alkalommal Bankman-Fried, ami ha korábban nem is, de tavaly decemberre valósággá vált.

2021 elején Bankman-Fried – ugyancsak egy Forbes-listán – a második leggazdagabb ember volt, aki kriptovalutából gazdagodott meg, de 2022 novemberében összeomlott az FTX kriptovaluta-tőzsdéből és az Alameda Research fedezeti tőkealapjából álló birodalma.

Huszonhét évesen, 2019-ben alapította meg vállalkozását, majd, Zuckerberget leszámítva, a világ legfiatalabb self-made milliárdosává vált, az év végén viszont egyetlen nap alatt vagyona 93 százalékát elveszítette és a Bahamákon letartóztatták (most már szülei kaliforniai otthonában tartózkodik, nyomkövetővel a lábán).

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint „több éven át pimaszul” becsapta a befektetőket, míg novemberben a birodalma csődöt nem mondott. Az FTX összeomlása a kriptopiac több másik szereplőjére, köztük hétköznapi emberek életére is komoly hatással lehet.

Szóval ki is Sam Bankman-Fried?

Bankman-Fried a Stanford Egyetem két jogászprofesszorának, Barbara Friednek és Joseph Bankmannek a gyermeke, Kaliforniában nevelkedett fel. A Massachusetts Institute of Technology-n, vagyis az MIT-n hallgatott fizikát, hogy aztán egy globális kereskedőcégnél, a Jane Street Capitalnál helyezkedjen el.

Bankman-Fried vagyona akkor kezdett el gyarapodni, amikor arra lett figyelmes, hogy a bitcoin kriptovaluta az Egyesült Államokban jóval olcsóbb, mint az ázsiai piacokon, így előbbiben vett belőle, utóbbiban eladta. 2017-ben ott is hagyta a Jane Streetet és megalapította az Alameda Research kriptokereskedelmi cégét, majd úgy egy évvel később az FTX kriptotőzsdét, amit

tavaly januárban 32 milliárd dollár értékűre becsültek.

Az FTX vonzereje komoly részben abban rejlett, hogy kockázatosabb kereskedéseket tett lehetővé, mint más tőzsdék, megengedte az embereknek, hogy nagy tőkeáttételű fogadásokat tegyenek, azaz olyan ügyletet is lehetett kötni, amihez a felhasználónak közel sem volt elegendő forrása.

A felszínen úgy tűnt, az FTX virágzik: egymás után számos nagy horderejű felvásárlást hajtott végre, és megmentett más csődbe jutott kriptovállalatokat, még a kriptovaluták számára viharos 2022-ben is. Bankman-Fried tavaly alapította meg a FTX Ventures kockázati alapját, amely mintegy 2 milliárd dolláros vagyont kezelt. Úgy tűnt, a fiatal milliárdos megerősödve vészeli át a „kriptotelet”, avagy kriptoválságot. Közben ő vált a kriptovilág egyik legmeghatározóbb arcává, lobbizott – és fizetett is lobbistáknak – az iparág megrendszabályozásának kialakításáért, még az amerikai kongresszusban is felszólalt. Egy kriptovalutákról szóló előadáson egy olyan beszélgetést moderált, ahol a színpadon ott volt Bill Clinton korábbi amerikai elnök és Tony Blair brit ex-miniszterelnök.

Támogatott sportcsapatot, a Miami Heat NBA-s kosárlabdacsapat stadionját még át is nevezték 135 millió dollárért cserébe FTX Arénává, az amerikai profi baseball-bajnokság játékvezetőire is kikerült a cég logója, ahogy a Forma-1-es Mercedes kocsikra és pilótákra is. A mára elvált amerikaifoci irányítót, Tom Bradyt és modell párját, Gisele Bündchent is megnyerték reklámjaikhoz, majd később az NBA legutóbbi MVP-jét, Step Curryt is. De például Taylor Swift énekesnővel is megpróbáltak egy 100 millió dolláros szponzorációs megállapodást kötni, ami végül nem jött össze, ahogy abból sem lett semmi, amikor Bankman-Fried egy sms-ben felajánlotta Elon Musknak, hogy szívesen beszállna a Twitter felvásárlásába.

A különc szamaritánusok

Bankman-Fried 2021 októberében az Alameda vezérigazgatói pozícióját átadta barátnőjének, Caroline Ellisonnak és Sam Trabuccónak, akik utóbbi tavaly augusztusi kilépéséig ketten vezették a céget.

Ők hárman, nemcsak közeli munkatársak voltak, a két vállalat ilyen-olyan vezetői, hanem barátok is, kiegészülve Nishad Singh-gel és Gary Wanggel. 2018-ban ők öten közösen költöztek Hongkongba, úgy éltek, mint főiskolai szobatársak. Ha a kereskedés mellet maradt szabad idejük, jókat szórakoztak, videójátékokkal játszottak.

Ellison a kezdeti időkről az Alamedánál úgy nyilatkozott:

Olyan volt, hogy nem nagyon tudtuk, mit csinálunk (…) de túl menőnek tűnt, hogy kimaradjak belőle.

Egy másik interjúban pedig arról beszélt: „Mindennek a szakértője akartam lenni, de még mindig sok olyan dolog volt a kripto világában, amiről semmit sem tudtam”.

Az üzleti körökben SBF-ként ismert Sam Bankman-Fried már külseje alapján is különc a kusza hajával, pólóival, rövidnadrágjaival, hogy volt, mikor egy babfotelben aludt. Igazi sztár lett, lapok címlapján jelent meg, úgy ábrázolták, mint egy vegán, földhözragadt kockát, aki a kinézete mellett a Toyota Corollájához is ragaszkodik, aki simán játszik a League of Legends-szel fontos tárgyalások közben is. Különcségeit a zsenialitásának bizonyítékaként értelmezték.

Sokan őt nevezték a kripto királyának.

A CoinDesk úgy tudja, SBF a Bahamákon az FTX és az Alameda kilenc másik munkatársával élt együtt, és nem csak a szakmai, hanem a magánéletük is különböző módokon, de összekapcsolódott. Ellison a neki tulajdonított Tumblr-oldalon azt írta, hogy egy hierarchikus rendszeren alapuló poliamor kapcsolat volt közöttük, egy „birodalmi kínai hárem”.

Az egészet egy bandányi gyerek futtatta a Bahamákon

– nyilatkozta a lapnak az egyik meg nem nevezett forrása.

Nemcsak a korábban vagyona 99 százalékát eladakozni kívánó Bankman-Fried – aki csatlakozott a Giving Pledge programhoz is –, hanem a vezetés több másik tagja is nagy híve volt a jótékonykodásnak (legalábbis ezt mondták magukról). Sam Bankman-Fried elmondása szerint azért is csatlakozott karrierje kezdeténe a Jane Street Capitalhez, hogy a lehető legtöbb pénzt szerezzen „effektív altruizmusra”, vagyis ahhoz a mozgalomhoz, filozófiához, amely arra ösztönzi az embereket, hogy jótékonykodásuknál minél ésszerűbben és hatékonyabban döntsenek.

A milliárdos alapítványa, a FTX Foundation saját közlése szerint több mint 190 millió dollárt adakozott különböző célokra, különböző szervezeteknek. – Nehéz évente több milliót hatékonyan elkölteni magadra, még ha akarnád is. Azt hiszem, ezért látunk szuperjachtokat, mert sok ember szó szerint nem tud mást kitalálni a pénzével – mondta a Yahoo Finance-nek az 2022 elején.

Bankman-Fried volt a demokraták második legnagyobb milliárdos adományozója a 2022-es félidős választásokon (közel 40 millió dollárt költött rá, nála csak Soros György többet), de Joe Biden amerikai elnöki kampányára is költött 5,2 millió dollárt 2020-ban.

Az FTX összeomlása

Az FTX ragyogott, a felszínen, mert belül, bár megtévesztések rétegeinek sokasága rejtette, rohadt, komoly adósságokat halmozott fel. A hírek szerint az ügyfelek több milliárd dollárja hiányzik.

Az FTX Csoport (mintegy 130 céget jelent) november 11-én jelentett csődöt, miután nem sikerült elég pénzt gyűjtenie, hogy elkerülje az összeomlást, miközben a kereskedők 72 óra alatt kiszedtek a platformról 6 milliárd dollárt, a nagy rivális Binance pedig elállt felvásárlási ajánlatától. Az Alameda ugyanakkor nagyon az FTX-re épített, ami kitett volt a csökkenő értékű kripotrészvényeknek, mondta Bankman-Fried.

Reálisan nézve, az FTX-nek nem volt lehetősége arra, hogy felszámolja ezt a pozíciót, és előállítsa mindazt, amivel tartozott

– ismerte el november végén a New York Times eseményén Sam Bankman-Fried.

Ez a fizetésképtelenség azután történt, hogy Bankman-Fried titokban 10 milliárd dollárnyi FTX-felhasználói tőkét helyezett át az Alameda Research-be. SBF ártatlannak vallja magát, azt mondja, nincs itt szó „titkos átutalásról”, csak „zavaros belső címkézésről”. Nem akarta összekavarni a különböző tőkéket, csak néhány ügyfél, mivel az FTX-nek nem volt bankszámlája, az Alamedának utalt, amit aztán jóváírtak az FTX-en.

A letartóztatás

SBF-et a Bahamákon tartóztatták le, majd kiadták az Egyesült Államoknak, ahol az ügyészek azzal vádolják, hogy átverte az FTX ügyfeleit, és a befektetéseiket az Alameda költségeire és adósságaira költötte, valamint befektetéseket hajtott végre velük. Emellett azzal is vádolják, hogy a hitelezőket is becsapta azzal, hogy hamis és félrevezető információkat szolgáltatott nekik a fedezeti alap állapotáról és megpróbálta leplezni, hogy a pénzt csalással szerezte.

Ezen túlmenően az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (vádjuk szerint befektetőitől 1,8 milliárd dollárt csalt ki és irányította át az Alamedához) és a Határidős Árutőzsde Felügyelet is beperelte Bankman-Friedet.

Nem hiába említik a még pár hónapja is csodaként számon tartott Bankman-Friedet olyan nevek között most már, mint „az évszázad legnagyobb csalójának” nevezett Elizabeth Holmes, a világ legnagyobb pilótajátékát (Ponzi-sémáját) kivitelező Bernie Madoff vagy Bill Hwang, aki 20 milliárdos vagyont bukott két nap alatt.

SBF még közülük is kiemelkedik, nem csak az emlegetett összegek miatt (ebben Madoff azért még megelőzi), hanem mert a világ milliárdos filantrópjairól kevésbé szoktak ilyenek kiderülni, és mert sok egyszerű ember is a közvetlen károsultjai közé tartozik.

Az előzetesből végül kikerült a – vélhetően – valaha volt legmagasabb óvadék ellenében. 250 millió dollárt, 92,5 milliárd forintot kellett kicsengetnie azért, hogy a szülői házban várhasson a tárgyalásokra. Mára gyakorlatilag nincstelenné vált. Vele együtt Ellisont és az FTX társalapítóját, Gary Wanget is megvádolták, akik bűnösnek vallották magukat és együttműködnek az ügyészséggel.

Veszteségek

Még mindig nem tudni, pontosan mit okoz SBF bukása, túl bonyolult a helyzet. Az FTX-nek nagyon sok egyéni kereskedői ügyfele volt, köztük olyanok, akik egész életük megtakarítását veszíthették el (a két cég alkalmazottai között is lehetnek ilyenek). A kriptovalutákra is komoly hatással van Bankman-Fried birodalmának csődje: a bitcoin 2021 novemberében még 64 ezer dollárt ért, értéke a történtek nyomán bezuhant a 17 ezer dolláros határ alá, bár azóta visszaerősödött 21 ezer dollárra.

A jótékonykodásban is komoly fennakadásokat okozhat az FTX-összeomlás, olyanok is vannak, akiknek már megítéltek támogatást, de mégsem fogják azt megkapni. Azon politikusok egy része, akik szintén részesültek a fiatal milliárdos adományaiból, azt tervezi, hogy a kapott felajánlást inkább visszaadják, vagy a pénzt felajánlják más jótékonysági szervezetnek. Így is rájuk ég valószínűleg SBF támogatása, akinek a bukása olyan volt nekik, mint Dorothynak Óz, akiről kiderül, hogy csak egy szélhámos – nyilatkozta egy meg nem nevezett forrás a Politicónak.

A múlt héten az FTX közölte, 5 milliárd dollár értékű készpénzt és egyéb eszközöket találtak, és további befektetési részesedéseket kívánnak eladni, amelyek értéke – elvileg – meghaladja a 4,6 milliárd dollárt. Kérdés, ez mire lesz elég, hiszen körülbelül egymillió károsult lehet.

Az FTX élére újonnan kinevezett vezérigazgató, John J. Ray korábban úgy nyilatkozott, legalább 8 milliárd dollárnyi ügyfélvagyon nincs elkönyvelve az általa látott legrosszabb vállalati irányítás után. Mondta ezt úgy, hogy ő felügyelte a világ legnagyobb könyvelési csalását kivitelező energetikai ipari cég, az Enron felszámolását is.

SBF ügyét várhatóan októbertől kezdi tárgyalni a bíróság. Akár 115 évnyi börtönbüntetésre is ítélhetik.