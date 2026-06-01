Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok 250. születésnapját ünneplő zenei fellépéseket le kellene mondani, miután több előadó visszalépett az eseménytől, annak a Fehér Házhoz való kapcsolata miatt – írta meg a BBC.

MAGA – nagygyűlés lehet az „unalmas, panaszkodó” énekesek előadásai helyett

„Töröljék az egészet” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon, ahol a tervezett fellépőket „túlárazottnak” és „unalmasnak” nevezte.

Egy hatalmas Make America Great Again (MAGA – Tegyük Újra Naggyá Amerikát) nagygyűlést kellene tartanunk a 250. évforduló alkalmából ahelyett, hogy túlárazott énekeseket hallgatnánk, akiket senki sem akar hallani, akiknek a zenéje unalmas, és akik nem csinálnak mást, csak panaszkodnak

– fogalmazott az Amerikai Egyesült államok 45. és 47. elnöke.

Vasárnapra az eredetileg szerdán bejelentett kilenc előadóból már csak néhány maradt a programban. Visszalépett Martina McBride, a Commodores, Young MC és Bret Michaels, ugyanakkor Vanilla Ice, Milli Vanilli és Flo Rida továbbra is fellépett volna a rendezvénysorozaton.

A koncertsorozat mögött álló Freedom 250 szervezetet tavaly indította útjára a Trump-kormányzat, a szervezet vezérigazgatóját maga az elnök nevezte ki – ugyanakkor állításuk szerint az esemény politikailag pártatlan. A szervezők szombaton bejelentették: Trump elnök lesz a vásár megnyitóünnepségének főszereplője.

A trumpista mellett létezik egy kongresszusi szervezet is

A történethez hozzátartozik, hogy a Kongresszus egy évtizeddel ezelőtt létrehozott egy America 250 nevű szervezetet, hogy megszervezze és felügyelje az ország 250. évfordulójának megemlékezéseit. Ezt a szervezetet mind a Demokrata, mind a Republikánus Párt által kinevezett tagok vezetik, és saját rendezvényekkel is készülnek. Ezek között szerepelnek július 4-i ünnepségek New Yorkban, Philadelphiában és Kaliforniában, valamint utcai közösségi rendezvények az Egyesült Államok-szerte.

A Fehér Ház több, a Freedom 250 által szervezett eseményt is támogat az amerikai függetlenség évfordulójának megünneplésére, valamint az Egyesült Államok korlátozott példányszámban emlékútleveleket is kibocsát majd, amelyek Trump portréját ábrázolják.