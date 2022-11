Egymás után jelentenek csődöt a kriptopiac kulcsszereplői

Az FTX kriptotőzsde összeomlása után már figyelmeztettek a szakértők, hogy a piac egyik vezető szereplőjének kiesése másokat is magával ránthat. Erre nem is kellett sokat várni: alig egy hónappal Sam Bankman-Fried bukása után a BlockFi kriptopiaci hitelező is csődöt jelentett – írja a Reuters.

A csődnek már voltak előjelei, ugyanis a társaság már november elején leállította a kifizetéseket, és korlátozta a platformján végezhető tevékenységet. A társaság a kriptotőzsde csődjére, és a digitális piac lassan egy éve tartó lejtmenetére hivatkozik, a csődöt kiváltó legfontosabb tényezők között. A New Jersey-i bíróságon beadott dokumentum szerint a csőd az FTX-rokon Alameda Researchel való kitettségnek is köszönhető, amely a hónap elején nem törlesztette meglévő, 680 millió dolláros tartozását.

A BlockFi 1 és 10 milliárd dollár közé teszi a tartozása összértékét. Egy sajtóközlemény szerint a társaságnak jelenleg 257 millió dollárnyi pénzállománya van.

A bírósági beadvány szerint a BlockFi legnagyobb hitelezője az Ankura Trust, amelynek 729 millió dollárral tartozik a kriptokölcsönző. A Valar Ventures, a PayPal társalkotójaként ismert Peter Thielhez kötődő kockázati tőkealap pedig a BlockFi részvényeinek 19 százalékát birtokolja.

A néhány hete bedőlt FTX a társaság második legnagyobb hitelezője volt, és összesen több mint 100 ezer hitelezőnek tartozik, akik kompenzálására ki kell dolgoznia egy törlesztési tervet. A cég pénzügyi tanácsadója szerint a befektetők idővel lekötésük jelentős részét visszakaphatják majd. Mark Renzi a bíróságon azt is elismerte, hogy egyelőre még nem ismerik pontosan az FTX összeomlásának következményeit.

A csődről szóló első hírek megjelenése után a cég közölte, 292 alkalmazottjuk kétharmadát el fogják bocsátani.

A BlockFi csődbejelentés pár hónappal azután történik, hogy két legnagyobb versenytársa, a Celsius Network és a Voyager Digital júliusban jelentett fizetésképtelenséget. Mindkét vállalat a szélsőséges piaci körülményeket jelölte meg az összeomlás indokaként. A sorozatos bedőlések okai között azt is komoly szerepet játszhat, hogy a kriptokölcsönzőknek nem kell tőkével vagy likviditási pufferrel rendelkezniük, mint a hagyományos hitelezőknek. Így amikor fedezethiány alakul ki, komoly veszteségeket kell elkönyvelniük.