Iráni katonai célpontokat támadott a hétvégén az Egyesült Államok, Irán Forradalmi Gárdája pedig hétfőn, válaszul egy amerikai támaszpontot vett célba – írta meg a Reuters. A kölcsönös csapások az április óta érvényben lévő tűzszünet ellenáre következtek be.

Légvédelmet és irányítóállomást támadott az USA

Irán Perzsa-öböl menti partvidékén végrehajtott csapások válaszul történtek az „agresszív iráni lépésekre, amelyek magukban foglalták egy nemzetközi vizek felett repülő amerikai MQ–1 drón lelövését” – írta az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága az X-en közzétett bejegyzésében.

„Az amerikai harci repülőgépek gyorsan reagáltak, megsemmisítve iráni légvédelmi rendszereket, egy földi irányítóállomást és két egyirányú támadó drónt, amelyek egyértelmű fenyegetést jelentettek a térség vizein közlekedő hajókra” – tették hozzá.

Irán célba vett egy légibázist

Az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda hétfőn közölte, hogy célba vett egy légibázist, amelyet az Egyesült Államok a dél-iráni támadáshoz használt, de nem nevezték meg, melyik támaszpontról van szó.

Kuvaitban, ahol egy jelentős amerikai katonai bázis található, a légvédelem hétfőn rakéta- és dróntámadásokat hárított el, miközben országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák – jelentette az állami KUNA hírügynökség, további részletek közlése nélkül.

Az Egyesült Államok és Irán az április elején életbe lépett tűzszünet óta időről időre csapásokat vált egymással, miközben a tartós megállapodást célzó tárgyalások elhúzódnak. Hasonló incidens történt múlt csütörtökön is, melyben az amerikai hadsereg lelőtt négy iráni drónt és megsemmisített egy drónkilövő állomást. A támadásra azután került sor, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely a Hormuzi-szoroson próbált áthaladni.

Izrael még mélyebbre hatolt Libanonban

Ne mérséklődnek a libanoni harci cselekmények sem, melyek során Izrael igyekszik eliminálni az Irán által támogatott Hezbollah milíciát. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap utasítást adott a csapatok további előrenyomulására Libanonban, ezzel izraeli katonák 26 éve nem látott mélységben hatoltak be szomszédos országba.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter tárgyalt mind Joseph Aoun libanoni elnökkel, mind Netanjahuval az Izrael és Libanon közötti diplomáciai egyeztetésekről, és egy amerikai tisztviselő szerint olyan tervet javasolt, amely lehetővé tenné a „fokozatos feszültségcsökkentést”.