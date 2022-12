Ursula von der Leyen üdvözli az újabb szankciós csomagot

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője üdvözölte az Oroszország elleni kilencedik szankciócsomagot, melyről az uniós vezetők a mai napon állapodtak meg.

Az uniós csúcson az Ukrajnának szánt közös hitelfelvételről is döntöttek, melynek értelmében 18 milliárd eurós finanszírozást nyújtanak a háború sújtotta országnak jövőre.

A legújabb szankciós csomag közel 200 újabb magánszemélyt és szervezetet sújt, és egyebek mellett megtiltja az orosz bányaiparba történő befektetéseket.

– jelentette ki von der Leyen.

I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.

It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.

It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz

