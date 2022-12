Ismét Ukrajna kritikus fontosságú infrastruktúráját célozták az oroszok

Több helyről is jelentettek rakéta becsapódásokat. Az észak-keleti Harkiv és a fekete-tengeri kikötővárosból, Odesszából egyaránt arról számoltak be, hogy „kritikus fontosságú infrastruktúrát” ért találat. Áramszünetet okozott az északon fekvő Szumi városában is az orosz támadás. Kijevben is hallottak robbanásokat, mégpedig a fő erőművük felől, de egyelőre még nincs hír arról, hogy az találatot kapott volna. Poltava régióban is találat érte az erőművet, áram nélkül maradt a térség. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosában, Krivij Rihben lakóépületet zúzott rommá az orosz bomba.

Az előzetes jelentések szerint a Kaszpi-tenger környékéről lőtték ki a rakétákat, mintegy 60 darabot.