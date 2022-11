Zelenszkij és Macron a zaporizzsjai erőműről egyeztetett

Hétfőn telefonon egyeztetett egymással Emmanuel Macron francia elnök és ukrán kollégája – olvasható Volodimir Zelenszkij Twitter-oldalán. A megbeszélés témája a harctéri helyzet és az ukrán erőművek voltak, ehhez kapcsolódva Zelenszkij sürgette az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű demilitarizációját. A bejegyzés szerint Ukrajna energetikai stabilitását érintő együttműködésről is szó esett, különös tekintettel a légitámadások elleni védekezésre.

Had a call with @EmmanuelMacron. Informed about the situation on the battlefield and at 🇺🇦 nuclear plants. Stressed the need of demilitarization of #ZNPP. We also discussed cooperation on ensuring Ukraine's energy stability, in particular, protecting the system from air attacks.

