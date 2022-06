Kolerajárvány fenyeget Mariupolban

A megszállt Mariupol városát kolerajárvány fenyegeti, miközben az oroszok által megszállt területeken az alapvető közszolgáltatásokat is nehezen tudják biztosítani a civileknek – olvasható a brit védelmi minisztérium jelentésében.

Ukrajnában 1995-ben egy jelentős kolerajárványt kellett elszenvednie. Azóta kisebb kitörések voltak, különösen az Azovi-tenger partvidékén, ahol Mariupol fekszik – áll a hírszerzési jelentésben. Májusban újból felbukkant a kolerajárvány Mariupolban, azonban idáig csak elszigetelt eseteket jelentettek.

A városban az egészségügyi szolgáltatások valószínűleg már most is az összeomlás szélén állnak, a helyzet pedig egy nagyobb kolerajárvánnyal csak súlyosbodna. A minisztérium azt is közölte, hogy a harcok folytatódnak Szeverodonyeckben, illetőleg, hogy Herszonban gyógyszerhiány lépett fel.

