Van-e garancia, hogy nem kerülnek bűnözők kezébe az Ukrajnában kiosztott fegyverek?

A Tangó és Kes legújabb adásában felidézzük Magda Marinko alakját, akinek a feltételes szabadságra bocsátási kérelmét nemrég utasította el a Szegedi Törvényszék. De nem csak emiatt aktuális, hogy foglalkozzunk a szerb bűnözővel, hanem amiatt is, hogy háborús helyzetekben – mint amilyen egykor a délszláv háború volt – a megszokottnál jóval könnyebben lehet lőfegyverekhez jutni. Marinko története arra is felhívja a figyelmet, hogy ilyenkor akár rossz kezekbe is kerülhetnek éles fegyverek.