Totális pusztítás a kórházban

Újabb videó került elő arról a mariupoli kórházról, amelyet nemrég légicsapás ért az ostromlott városban. A felvétel nem sokkal a bombázás után készülhetett, az autók még lángolnak, a sérülteket pedig próbálják kimenteni a helyszínről. Továbbra sem tudni, hány áldozata van a szülészeti klinikát ért légicsapásnak.

More footage of what Mariupol authorities say is the Children’s hospital No3 shortly after being hit by a Russian bomb pic.twitter.com/oe2jHXmZoo

— Bojan Pancevski (@bopanc) March 9, 2022