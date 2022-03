Öt ukrán városból nyílhat humanitárius folyosó, Csernobil egyre inkább elszigetelődik a külvilágtól

Robbanások sorozatát lehet hallani szerda hajnalban Kijevben és környékén, írja a Guardian. A szirénák is megszólaltak, a BuzzFeed helyi tudósítója szerint három perce szüntelenül hallani a robbanásokat az ukrán fővárosban.

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 9, 2022