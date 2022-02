Amerika felkészült egy orosz-ukrán háború minden létező forgatókönyvére

Már a légitársaságok is menekülnek Ukrajnából az orosz fenyegetés miatt

Most a német kancellár ült oda Putyin óriás asztalához

Az Egyesült Államok hírszerzői és nemzetbiztonsági tanácsa – az eddig napvilágra került részletek alapján – először tavaly októberben jutott olyan információk birtokába, melyek alapján arra következtettek, hogy Oroszország Ukrajna megtámadására készül. Ezt leginkább arra alapozták, hogy az orosz hadsereg sok katonája gyűlt össze a két ország határán több helyen is.

Joe Biden amerikai elnök akkor még csak óvatosan utalt arra, hogy Vlagyimir Putyin háborút robbanthat ki Kelet-Európában, majd ahogy telt-múlt az idő, egyre konkrétabban határozta meg az amerikai adminisztráció, hogy ez mikor történhet meg. Volt, hogy az idei évre prognosztizálták a támadást, majd „néhány héttel későbbre” jósolták a fegyveres atrocitást, most pedig már ott tartunk, hogy az USA szerint bármelyik nap, konkrétan akár szerdán is elkezdődhet Ukrajna lerohanása.

Biden a napokban egy televíziós interjúban jelentette ki, nincs olyan forgatókönyv, hogy háború esetén fegyveresen beavatkoznának Ukrajnában, mert mint érvelt: „az világháború, ha az amerikaiak és az oroszok elkezdik lőni egymást.” De akkor mégis milyen forgatókönyvekkel számolnak az amerikaiak?

Amerikai sajtóértesülések szerint a Fehér Ház már tavaly felállított egy speciális csapatot, amely a háttérben folyamatosan azon dolgozik, hogy modellezze a lehetséges fejleményeket és előkészítse az azokra adott válaszokat a korlátozott erődemonstrációtól Ukrajna teljes megszállásáig.

A Tiger Team

Mindenki azt reméli, hogy az orosz-ukrán konfliktust végül diplomáciai úton sikerül rendezni, erre vannak is biztató jelek, miután a védelmi minisztérium keddi bejelentése szerint Oroszország visszavonja egyes csapatait az ukrán határtól. Az USA viszont amellett, hogy a legjobbakban bízik, a legmegrendítőbb forgatókönyveket is átvette.

Kiszivárgott információk szerint az amerikai adminisztráció 2021 októberében felállította a különböző vezető katonai, stratégia és külpolitikai szakértőkből álló úgynevezett Tiger Teamet, melynek egyértelmű és egyedüli feladata az orosz-ukrán krízis lehetséges kockázatainak feltérképezése és az azokra adott potenciális válaszok felvázolása.

Az orosz-ukrán konfliktus a legkomolyabb külügyi krízis, amivel az amerikaiak szembenéznek, amióta Afganisztánban visszavették a hatalmat a tálibok, és a helyzet súlyosságának megfelelően is állnak hozzá.

Bennfentes források szerint a néhány hónapja felállított különbizottságnak számos olyan tagja van, aki a Krím-félsziget annektálásának idején hatalmi pozícióban volt, és az akkori tapasztalataik most hasznára válnak az amerikaiaknak. Washington már most jóval több figyelmeztetést tudott kiadni, mint akkoriban, és érezhetően felkészültebbek, mint szűk egy évtizeddel korábban voltak.

Azt a nemzetbiztonságiak is elismerik, hogy lehetetlen előre megjósolni Vlagyimir Putyin és az orosz katonai vezetők lépéseit, az előre tervezés viszont így is nagyon megéri. Az amerikaiak által megalkotott forgatókönyvek egyike sem érvényesül majd 100 százalékban a gyakorlatban, abból viszont komolyabb hasznot húzhatnak, ha már csak körvonalakban is eltalálják, mi történhet, mert ez csökkenti a reakcióidejüket és hatásosabb választ lehet adni minden lépésre.

Jobb felkészülni a legrosszabbra

A Tiger Teamet azt követően hívták életre Amerikában, hogy Jake Sullivan nemzetbiztonsági szakértő felkérte Alex Bicket, a Nemzetbiztonsági Tanács igazgatóját, hogy készítsen stratégiát egy potenciális orosz megszállás esetére. Bick bevonta a munkába a védelmi, az energiaügyi, a pénzügy- és a belbiztonsági minisztériumot is, valamint a hírszerzők segítségét is kérte, hogy tervet készítsenek humanitárius válság esetére.

Mostanra gyakorlatilag minden lehetséges variációt végigvették, azok összes kockázatával és esetleges előnyével, kezdve onnan, hogy milyen következményekkel járna, ha korlátozott támadást indítanának Ukrajna ellen és csak bizonyos területeit venné kontroll alá Oroszország, egészen odáig, hogy a megszállás miatt Vologyimir Zelenszkij ukrán elnököt is eltávolítanák a hatalmából és átvennék az irányítást az ország felett.

A különbizottság feladata véletlenül sem az volt tehát, hogy kitalálják, mi történik majd, erre jelenleg Vlagyimir Putyinon és belső körén kívül aligha tudna bárki választ adni, sokkal inkább az, hogy játszanak el minden gondolattal azon az alapon, hogy tényleg bármi megvalósulhat azok közül. Az amerikai kormányzat szerint még mindig jobb ugyanis a legrosszabbra készülni, mint félmegoldást választani, hogy aztán lábon lőjék őket.

Az így kapott tervek túlmutatnak a háborús stratégiákon, hiszen megvizsgáltak olyan kérdéseket is, hogyan kezelné Lengyelország és Románia a migrációs áradatot, hogyan védenék meg a kijevi amerikai nagykövetséget, milyen szankciókat lehetne kivetni Moszkvára és hogyan lehetne visszaverni egy jól előkészített orosz kíbertámadást.

Bick és szakértői csapata azt is szimulálta, mi lenne, ha rajtuk kívül álló, rendkívüli okok nehezítenék az amerikai kormány beavatkozási opcióit. Ezt nem részletezték, de általánosságban ilyen lehet, ha a koronavírusnak megjelenik egy a korábbiaknál is gyorsabban terjedő, esetleg még halálosabb változata, vagy ha az energiakrízis még negatívabb fordulatot vesz Ukrajnában.

Lapértesülések szerint a Tiger Team által összeállított dokumentumot katonai vezetőknek és egyéb tisztségviselőknek is eljuttattak már a Pentagonban.

A legnagyobb félelem

Összességében a Tiger Team legnagyobb aggodalma az, hogy az oroszok megtévesztő narratívát használva azt a látszatot próbálják kelteni, hogy Ukrajna a nyugati országok segítségével készít elő offenzívát, az oroszok pedig ennek csak az áldozatai.

A hírszerzés nem tartja azt sem kizártnak, hogy Moszkva megszervezett robbanást hajtana végre Ukrajnában élő oroszok ellen vagy akár Oroszországban, majd Kijevre fogná az egészet és erre alapozva indítanák meg a megszállást.

Amerikai tisztviselők szerint a dezinformáció, a fake news terjesztése kulcsfontosságú szerepet játszik az oroszok stratégiájában, és a fenti forgatókönyv egyébként valahol már kezd is valósággá válni, mert Putyin mellett Szergej Lavrov külügyminiszter is folyamatosan arról beszél, hogy a NATO és az EU összejátszik ellenük, és próbálják besározni őket az alaptalan vádakkal, noha a százezer katona egyébként tényszerűen ott dekkolt az ukrán határon.

A Krím-félsziget annektálásával ellentétben újdonságnak számít, hogy az USA most komplett szankciócsomagokat készített elő, amit egy háborús konfliktus esetén készen állnának bevetni Moszkvával szemben. Ahogy arról Biden is beszélt korábban, elképzelhetetlen, hogy amerikai csapatok fegyvert ragadjanak Ukrajnában, mert azzal egy világháború kirobbantásában játszanának szerepet.

Az biztos, hogy ha Ukrajna egy kis része is az oroszok kezébe kerül, azt az elnök harc nélkül már nem adja vissza.