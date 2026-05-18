Klasszikussá vált fordulattal reagált Magyar Péter Havasi Bertalan feljelentésére

A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik

– írta Magyar Péter egy kommentben arra a cikkre ami arról szólt, hogy a miniszterelnököt feljelentette Havasi Bertalan.

Magyar ezzel Havasi Bertalan híres 2024. februári megszólalására utalt, amikor Havasi még Orbán Viktor sajtófőnökeként reagált Magyar Péter kiugrására. „Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik” – írta akkor Havasi.

Havasi Bertalan a szombaton Rogán Antal volt minisztériumának tetőteraszán történtek után hétfőn az I. kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter ellen hivatali visszaélés miatt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda volt helyettes államtitkára a feljelentést azzal indokolja: „az elkövető a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezessen ki engem a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodám is található”. Havasi szerint ezzel „a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény” valósult meg.

Havasi, aki a NER 16 évének legnagyobb részében Orbán Viktor sajtófőnöke volt, azt is írta: „Ráadásul az állami vezetői igazolványom a felmentésemig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosított, függetlenül elnevezéstől, költözéstől, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése tehát semmilyen módon nem állja meg a helyét, a hatalmával való visszaélésnek, bűncselekménynek minősül. Felszólítom Magyar Pétert, hogy az idegrendszerét próbája meg kormányzásra alkalmas állapotban tartani, illetőleg mielőbb abba hozni.”

Havasi Bertalan szombaton a pár napja már a Szociális és Családügyi Minisztériumnak otthont adó, a közönség előtt megnyitott épület teraszán azzal fogadta a miniszterelnököt a kamerák kereszttüzében, hogy a gatyájánál fogva kilógathatná, az nagyobb látványosság lenne, mint az általa éppen tartott körbevezetés. Magyar közölte vele, ahogy a minisztereknek, úgy neki sem fogják kiutalni a végkielégítését, majd emlékeztette, hogy ideje lenne távozni. Az összeszólalkozás után nem sokkal később a Magyar Közlönyben meg is jelent Havasi azonnali hatállyal történő kirúgása.

Orbán egykori sajtófőnöke még aznap egy „Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot" kezdetű közleménnyel reagált, amiben egyebek mellett azt írta, hogy a miniszterelnök – akire Öcsiként hivatkozik – a nettó 7,8 milliós, hathavi végkielégítését igenis az utolsó fillérig ki fogja perkálni. „Mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár" – tette hozzá. A lendületes közlemény végén megpróbálja felrázni a fideszes közösséget.