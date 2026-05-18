Tölgyessy: nemzetközi mértékben is vége az Orbán-sztorinak, a Fidesz elnevezés átok alá került

Hatalmas az öröm és a felszabadulás tapasztalható az április 12-ei választás után Tölgyessy Péter szerint Magyarországon, aki szerint „ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Talán 1940-ben, amikor visszacsatolták Észak-Erdélyt” – mondta az elemző a Partizánnak adott interjújában.

„Volt egy hatalom, ami azt hitte, örökké fog tartani”, utalt a Fideszre. Orbánt Viktor viszont „nem külső erők buktatták meg, hanem az itthoni magyar választók” és ez „egy óriási élmény, ez sokáig fog tartani.” Tölgyessy szerint ennek az az oka, hogy megvan az élmény, „hogy az én akaratomból bukott meg egy nagyon erős hatalom.” Szerinte „’89-ben nem volt meg az élmény, hogy az emberek részt vettek, de most ők döntöttek”.

Tölgyessy szerint jelenleg 1,2-1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán egymillió szavazónál „istenkirály Orbán Viktor.” Ezzel sokáig el lehet „hajózni”, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Az összecsuklásnak az oka egyszerű az elemző szerint. „A választáson még működött a Fidesz hatalmi gépezete.” Orbán a „választásokon még el tudta hitetni- valószínűleg a közvéleménykutatást csalással befolyásoló módon – hogy ő komoly tényező”, az összeomlást így akarván elkerülni. Szerinte összecsuklott az Orbán-mítosz, és Tölgyessy szerint látszott, hogy az átadás-átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek a miniszterek, miközben Magyar Péter alázta őket.

A Fidesz elnevezés átok alá került, ez az igazság. A Fidesz-brandnek már nincs értelme.

Tölgyessy Péter szerint „nemzetközi mértékben is vége van az Orbán-sztorinak”, ez világosan látszik abból, hogy reagáltak a V4-államok vezetői, Donald Trump, vagy Giorgia Meloni. Az új jobboldal nagy vereséget szenvedett – utalt Tölgyessy az április 12-ei eredményre és Orbán bukására. „Ki az, aki egy ekkora vesztest akar ünnepelni?”

Arról is beszélt Tölgyessy, hogy a Fideszben „nem volt korrekciós képesség, ez okozta a bukását.” Ezzel szemben a Tiszában ez megvan, ugyanakkor annyira Magyar Péterre épül a párt, hogy veszélyes, hogy a korrekciós képesség eltűnik. Az is veszélyes, ha nincs ellenzék, mert jelenleg nincs meg a fékek és ellensúlyok rendszere, ennek hiánya drámai – mondta az elemző.