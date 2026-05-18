Immár biztos, hogy Dani Carvajal távozik a Real Madridtól, mivel a 34 éves védő közölte a szakvezetéssel, hogy nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését.

Az Eb-győztes jobbhátvéd 450 tétmeccsen szerepelt a madridi csapatban, és ezeken 14 gólt szerzett. A klub színeiben összesen 27 trófeát nyert (köztük hat Bajnokok Ligáját, két Király Kupát és négy spanyol bajnoki címet), ezzel Luka Modric után ő a csapat második legsikeresebb játékosa.

Apropó, Modric: a vb-ezüst- és bronzérmes horvát klasszis tavaly csapatkapitányként búcsúzott a Realtól (de még nem akasztotta szögre a stoplist, mert elment a Milanhoz), és Carvajal személyében most az idei cséká köszönt el.

Folytatódik a sorminta

Sőt ha a nagyobb képet nézzük, akkor ez már sorozatban a hatodik olyan év, amikor az aktuális csapatkapitány elhagyja a klubot: 2021-ben Sergio Ramos távozott (a PSG-hez), 2022-ben Marcelo igazolt el (a görög Olimpiakoszhoz), 2023-ban Karim Benzema intett búcsút (a szaúdi al-Hilalt választotta), 2024-ben pedig a saját nevelésű védő, Nacho köszönt el a Realtól (a szintén szaúdi al-Qadsiah kedvéért).

Hogy a sorozatban a második idényét trófea nélkül záró Realnál milyen játékosmozgás lesz a nyáron, azt még nem tudni, de az biztosnak tűnik, hogy José Mourinho tér vissza a kispadra.