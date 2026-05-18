Rotterdamban kötött ki a hantavírusos hajó

Megérkezett a rotterdami kikötőbe hétfő délelőtt a hantavírusjárvány által érintett holland MV Hondius óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik – írta az NL Times hírportál.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pénteken közölte: jelenleg 25 fős személyzet, valamint egy holland orvos és ápoló tartózkodik a Hondius fedélzetén, és eddig egyiküknél sem jelentkeztek hantavírus-fertőzésre utaló tünetek.

Az elmúlt két hétben a tüneteket mutató utasokat és más érintetteket evakuálták a hajóról. A Hollandiába szállított, tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett.

A WHO vasárnap késő esti közleményében ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt, ezért az érintettek szoros megfigyelése szükséges. A szervezet szerint világszerte mintegy 440 embert figyelnek meg legalább 30 országban a lehetséges fertőződés miatt.

A holland hajón kitört járvány eddig három halálos áldozatot követelt. Április 11-én a fedélzeten meghalt egy 70 éves holland férfi, majd három nappal később 69 éves felesége is életét vesztette egy johannesburgi kórházban. A harmadik áldozat egy 65 éves német nő, akinek a holtteste továbbra is a hajón van.

A WHO szerint a holland házaspár még az utazás megkezdése előtt fertőződhetett meg dél-amerikai szárazföldi utazásuk során.

A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. Emberről emberre kizárólag a Dél-Amerikában előforduló vírusváltozat terjedhet, és ez is szinte kizárólag nagyon szoros kontaktus esetén.

