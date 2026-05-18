hantavírushondius
Nagyvilág

Rotterdamban kötött ki a hantavírusos hajó

Peter Lipton / ANP MAG / ANP via AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 05. 18. 16:03
Peter Lipton / ANP MAG / ANP via AFP
A Hollandiába szállított utasok tesztje negatív lett.

Megérkezett a rotterdami kikötőbe hétfő délelőtt a hantavírusjárvány által érintett holland MV Hondius óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik – írta az NL Times hírportál.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pénteken közölte: jelenleg 25 fős személyzet, valamint egy holland orvos és ápoló tartózkodik a Hondius fedélzetén, és eddig egyiküknél sem jelentkeztek hantavírus-fertőzésre utaló tünetek.

Az elmúlt két hétben a tüneteket mutató utasokat és más érintetteket evakuálták a hajóról. A Hollandiába szállított, tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett.

A WHO vasárnap késő esti közleményében ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt, ezért az érintettek szoros megfigyelése szükséges. A szervezet szerint világszerte mintegy 440 embert figyelnek meg legalább 30 országban a lehetséges fertőződés miatt.

A holland hajón kitört járvány eddig három halálos áldozatot követelt. Április 11-én a fedélzeten meghalt egy 70 éves holland férfi, majd három nappal később 69 éves felesége is életét vesztette egy johannesburgi kórházban. A harmadik áldozat egy 65 éves német nő, akinek a holtteste továbbra is a hajón van.

A WHO szerint a holland házaspár még az utazás megkezdése előtt fertőződhetett meg dél-amerikai szárazföldi utazásuk során.

A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. Emberről emberre kizárólag a Dél-Amerikában előforduló vírusváltozat terjedhet, és ez is szinte kizárólag nagyon szoros kontaktus esetén.

(MTI)

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ukrán külügyminiszter: Készek vagyunk együttműködni a Magyar-kormánnyal a bizalom helyreállítása érdekében
Izrael levadászta az Iszlám Dzsihád egyik vezetőjét Libanonban
Klasszikussá vált fordulattal reagált Magyar Péter Havasi Bertalan feljelentésére
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik