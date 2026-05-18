Összeütközött két katonai repülő egy légibemutatón, ejtőernyővel menekült a legénység

Rémisztő pillanatoknak lehet szemtanúi egy légibemutató nézői, eseményen ugyanis összeütközött két katonai repülőgép – írja a The Sun.

Az ütközés vasárnap történt a Gunfighter Skies bemutatóján az idahói Mountain Home légibázison. A jelentések szerint a légi baleset a bázistól mindössze három kilométerre északnyugatra történt, helyi idő szerint délután 12 óra 10 perc körül. A balesetben két E/A-18G „Vikings” Growler bemutató csapat repülőgépe vett részt.



A közösségi médiában megosztott felvételeken látható, ahogy a két repülőgép összeütközik és a levegőben pörög, mielőtt lezuhannak. A két gépen négyen utaztak, a legénység tagjai végül ejtőernyővel el tudták hagyni a gépeket, és rendben földet értek.

Az EA-18G Growler az FA-18 vadászgép egy olyan változata, amelyet elektronikus hadviselési feladatokra, például ellenséges radarhelyek felkutatására és támadására terveztek.A haditengerészet Growler századainak nagy része a washingtoni Whidbey-szigeten állomásozik. Egy bemondó délután 1 óra után közölte a tömeggel, hogy mind a négy haditengerészeti pilótát „biztonságban megtalálták”.

A legénység katapultálni tudott. Egy mérföldre délre vannak attól a helytől, ahol a füst van. Az ejtőernyők leereszkedtek. A tűzoltók és más mentőszolgálatok úton vannak a pilótákhoz és a személyzethez.Négy jó ejtőernyős eset volt. Ez mindig pozitívum a mi világunkban. Ha most hajlandó időt szakítani egy imára

– közölték az esemény szervezői.

Az elsősegélynyújtók mellett egy helikoptert is a helyszínre riasztottak.