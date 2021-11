Orosz katonai vonatok és hadoszlopok tartanak Ukrajna felé

Műholdas felvételek és videók is bizonyítják, hogy orosz katonai egységek és harckocsikat szállító vonatok tartanak Ukrajna felé – minderről a Kárpáti Igaz Szó, és a The Washington Post is írt.

A cikkek szerint a napokban a közösségi oldalakon olyan videók jelentek meg, melyeken látható, hogy orosz katonai vonatok és hadoszlopok tartanak Ukrajna irányába.

⚡️A lot of Russian tanks and other units of army armored and automobile equipment moved towards the Ukrainian border#Ukraine #Russia pic.twitter.com/3ogAeRPLfi

