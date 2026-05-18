Egy nap alatt ketten vetették le magukat a veszprémi völgyhídról

Egy nap alatt két ember vetette le magát a veszprémi völgyhídról, írja a Veol. A lap szerint a délelőtti órákban egy középkorú várpalotai férfi követett el öngyilkosságot, amikor leugrott a hídról.

Délután fél három körül viszont ismét rendőrök jelentek meg a hídnál. A Veol azt írja, egy 45 éves budapesti férfi vetett véget az életének. A lapnak a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a személy nem élte túl az ugrást.