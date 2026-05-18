Belföld

Egy nap alatt ketten vetették le magukat a veszprémi völgyhídról

admin Kerner Zsolt
2026. 05. 18. 21:42
Délelőtt és délután is leugrott egy ember a hídról.

Egy nap alatt két ember vetette le magát a veszprémi völgyhídról, írja a Veol. A lap szerint a délelőtti órákban egy középkorú várpalotai férfi követett el öngyilkosságot, amikor leugrott a hídról.

Délután fél három körül viszont ismét rendőrök jelentek meg a hídnál. A Veol azt írja, egy 45 éves budapesti férfi vetett véget az életének. A lapnak a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a személy nem élte túl az ugrást.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

