KDNP: Magyar Péter kérjen bocsánatot Sulyok Tamástól!

Országgyűlés alakuló ülése és beiktatási ceremónia 2026. május 9-én a Parlamentben és a Kossuth Lajos téren., Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 18. 20:29
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfői videoüzenetében az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét – mutatott rá.

Megjegyezte: Magyar Péter két hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Sulyok Tamástól – fogalmazott a KDNP-s politikus, hozzátéve: várják május 31-ig Magyar Péter bocsánatkérését.

Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Sulyok Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja.

(MTI)

