Bocsánatot kér a Válasz azokért a NER-ben született cikkekért, ami alapján bárkit „igaztalan Fidesz-bosszú” ért

Bocsánatot kért a Válasz Online a szerkesztőség korábbi, még a Fidesszel közelebbi viszonyt ápoló időszakának bizonyos cikkeiért.

Mint az ismert: a korábbi Heti Válasz Simicska Lajos tulajdonában volt, ám amikor a G-napon a milliárdos oligarcha összeveszett Orbán Viktorral, a hetilap – amely korábban Orbánt „Európa erős emberének” nevezte – is elkezdett kritikusabb lenni a kormányzattal, egészen 2018-as megszűnésükig vitték ezt a keményebb vonalat. A 2010-es évekbeli Heti Válaszban volt elég megosztó cikk a melegkérdésben rendszeresen publikáló Szőnyi Szilárdon át a kormányszóvivőből lett főszerkesztő Borókai Gáborig, de most egy Bódis András-anyag került elő, miután a telexes Fábián Tamás visszaidézte kicsit a 2010-es éveket.

A mélyszegénység felszámolásáért küzdő Igazgyöngy Alapítvány vezetője a napokban elmondta, hogy miután a Fidesz nekiment a Norvég Civil Alapnak, felkereste az Alkotmányvédelmi Hivatal, havonta-kéthavonta kikérdezték, a hívásait lehallgathatták. L. Ritók reméli, hogy mások is meg fognak szólalni, mert biztos benne, hogy többeket is vegzálhattak. Az Oroszországból importált civilek elleni hergelést 2013-tól pörgették egyre intenzívebben az Orbán-kormányok, a hatalmi gépezet megindulásához pedig hathatós segítséget kaptak a baráti médiájuktól. Ebben a témakörben mérföldkőnek számított a 2013. augusztus 15-i Heti Válaszban megjelent »Soros, nyiss nekem tért…« című anyag, amely szerint addig mindössze néhány »tényfoszlány« támasztotta alá a Soros György politikai befolyásáról szóló vélekedéseket, azonban a lap saját listákkal igyekezett bizonyítani a Magyarország elleni nemzetközi »összeesküvés« valódiságát. A címlapon azzal vezették fel a leleplezést, hogy balliberális civilek vannak Soros hálójában, akiket a befektető a magyar kormány ellen küld, hogy aztán a cikkben is »az Orbán-kormány utcai ellenzékéhez tartozó lobbicsoportokról«, »Soros György kitartottjairól«, »politikailag is hiperaktív« LMBTQ jogokkal foglalkozó szervezetekről írjanak. A szerző, Bódis András azt is megjegyezte a Norvég Civil Alapról, hogy »mindemellett létezik egy uniós pótkasszaként, kvázi közpénzközvetítőként működő alap, ahol a támogatások elosztásában szintén kiemelt szerep jut a Soros-stábnak«. A cikkben két listát tett közzé a Heti Válasz. Az egyiken azokat gyűjtötték össze, akik támogatásban részesültek a Nyílt Társadalom Alapítványtól, a másik táblázat címe pedig úgy szólt, hogy »Soros-kompatibilis szervezetek részesülése a Norvég Civil Támogatási Alapból«. Bódis cikke nyomán lendületet vett a teljes államapparátus, a kettő közötti összefüggésről pedig azért sem túlzás beszélni, mert amikor a 444 kikérte a kormánytól a problémásnak bélyegzett civilek feketelistáját, akkor a Heti Válaszból kimásolt táblázatot küldték el nekik a Miniszterelnökségről. Nem ez volt az egyetlen ilyen alkalom, amikor például Lázár János helyettese kiállt és »szervezett csalásról« és »üldözendő bűncselekményekről« beszélt, akkor kijelentéseit ismét egy Heti Válasz cikkre alapozta. A »Fordulat norvégügyben: neves világcég igazolja Lázár Jánost« című cikket is Bódis jegyezte, annak tartalmát pedig az érintettek később cáfolták.

Fábián ehhez hozzáteszi: az „is igaz viszont, hogy Bódisék a NER 2018 utáni korrupciógyanús ügyeinek feltárásban fontos munkát végeztek, a Válasz Online léte pedig hozzátesz a hazai nyilvánossághoz, ezért ez a poszt nem arról szól, hogy a szerkesztőségük működését bármilyen szempontból is gyengíteni szeretném. Ugyanakkor vannak ügyek, szerepkörök és hatalmi asszisztálások az elmúlt 16 évből, amelyek kibeszéletlenek és feltáratlanok, ilyen például az is, hogy a civilek vegzálása során hogyan épültek egymásra az akkori Fidesz-médiában megjelenő anyagok, a kormányzati döntések és a hatósági, titkosszolgálati fellépések. A szembenézés mindannyiunk közös ügye, és azt javaslom, hogy vegyük is komolyan. Ne csak azokról beszéljünk, akik az elmúlt években tették hozzá a magukét a NER kései szakaszának gyűlöletkeltéséhez, hanem azokról is, akik a 2010-es évek elején dolgoztak a Fidesz körüli médiavilágban.”

Erre reagált hétfő délután a Válasz Online bocsánatkéréssel. Szerintük „Fábián Tamás igazat ír. Még akkor is, ha természetesen fogalmunk sem volt róla, hogy az akkori kormánypárt erre bármilyen kampányt akar építeni. Nem beszélték meg velünk az urak sem a Készenléti Rendőrség bevetését, sem az Alkotmányvédelmi Hivatal akcióit. A kormány folyamatosan csavarta egyre szélsőségesebbre a gyűlöletpolitikát. Elfogadjuk, hogy számvetéses időszak van.”