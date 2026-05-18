Mága Zoltán elismerte, hogy diplomata-útlevéllel rendelkezik

A Telex kérdésére Mága Zoltán elismerte: diplomata-útlevéllel utazott külföldi fellépésekre. A lap azt követően kereste meg a hegedűművészt, hogy egy forrásuk nem egyszer volt szemtanúja az utóbbi években, hogy Mágát és családját magas rangú reptéri rendőr kíséri át az utasbiztonságon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Mint más művésztársamnak, nekem is van diplomata-útlevelem, amelyet kizárólag akkor használtam, amikor hivatalos meghívásnak tettem eleget külföldi fellépésre, vendégszereplésre

– írta válaszában a prímás, ezután pedig egyenként felsorolta, pontosan mely fellépései tartoztak ebbe a kategóriába.

A felsorolásban szerepel a 2025-ös oszakai világkiállításon, „miniszterek, diplomaták, politikusok és a zenei élet kiemelkedő alakjai előtt” megtartott koncert is. A cikkből azonban kiderül, hogy a lap munkatársainak alkalma nyílt beszélni az ezen az eseményen a hivatalos magyar küldöttség részeként szintén fellépő zenekar két tagjával is, akik azt állították:

nem diplomata-útlevéllel utaztak Oszakába.

A Nemzeti Kulturális Alap botrányában is felmerült a neve

A hegedűművész neve a nemrégiben kirobbant NKA-botrány körül is felmerült, ahol kiderült: 2022 és 2026 között 3,3 milliárd forintnyi közpénzt kapott a koncertjeire, fotósa pedig 500 millió forint támogatást kapott az államtól.

Mindemellett Mága Zoltán azt állítja, az NKA támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedése nem származott.