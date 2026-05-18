Bayer Zsolt szerint padlón van a Fidesz, és olyan a hangulat az országban, mint a Tanácsköztársaság idején

Továbbra is a választási vereség okait és a megújulás lehetőségeit kutatja Bayer Zsolt fideszes újságíró, amiben ezúttal a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Gulyás Gergely sietett a segítségére. A Hír TV Bayer Show című műsorában Gulyás megismételte az ilyenkor gyakran elhangzó fideszes magyarázatokat, mint hogy az elmúlt évek minimális növekedést hoztak, a Matolcsy-ügy káros volt, az EU is ellenük dolgozott, és elpártoltak tőlük a fiatalok: ha csak a 40 fölöttiek szavazatai számítanak, nyertek volna. Bayer felvetette, hogy a fideszesek nem tudnak önazonosak lenni azzal a digitális világgal, ahol ez az új nemzedék éli az életét, mire Gulyás elismerte, hogy ez valóban nem az ő világa, használhatták volna az online csatornákat ügyesebben is, az ellenfél szerinte ezen a területen lényegesen jobb volt.

„Ne tagadjuk: padlón vagyunk. Mikor tudunk felállni, és a sebek nyalogatása helyett mondani valamit a megmaradt szavazóinknak?” – kérdezte Bayer, mire Gulyás elmondta, hogy most is van mondanivalójuk: fájdalmas, hogy már nincs nemzeti kormánya az országnak, de az elmúlt 16 év eredményei velünk maradnak.

Gulyás elmondta, hogy sokan gyarapodtak az előző kormányzatnak hála az elmúlt 16 évben, így azok is egyről a kettőre tudtak jutni, akik nem őket támogatták, ám neki ugyanúgy két ingatlanja van, mint a kormányzat kezdetekor. „Én például nem voltam olyan szerencsés a gyarapodásban, mint a tiszás képviselők többsége” – mondta Gulyás, aki szerint kézzelfogható haszna van a Fidesz-kormányok munkájának.

Gulyás szerint elképzelhető, hogy az elmúlt 16 évben lehet néhány botrányos ügyet találni, ugyanakkor nem botrányos ügyeket is lehet botrányként tálalni:

A Karmelita kolostor luxus-miniszterelnökiszékhelyként való bemutatása abszurd kategóriába tartozik, ha megnézem az európai miniszterelnöki székhelyeket, akkor ez a szerény kategória.

Az ellenzéki politikus szerint az ellenfél viselkedése alapvető félelmeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogyan fog működni az ország, de azt javasolta, adjuk meg nekik a bizalmat.

Bayer felidézte, hogy a parlamentből kilépve leköpték és durván szidalmazták Szentkirályi Alexandra fideszes parlamenti képviselőt, amiről a Tanácsköztársaság jutott az eszébe:

Olyan érzésem van, mintha 1919-et írnánk. Csak 1919-ben az isonzói lövészárokból hazakerült magyar bakának volt némi oka, hogy mérges meg ideges legyen. Most nem látom az okot. Ehhez képest van a társadalomnak egy rétege, amelyik ’19 hangulatában szerintem még szívesebben is akasztana embereket. Én ezt egyszerűen nem tudom megérteni.

Gulyás még várna a történelmi párhuzamokkal, ugyanakkor egy brutális választási kampány után az ellenfél még nem vette észre, hogy véget ért a küzdelem. „Nemcsak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is” – mondta.

Gulyás szerint az országnak van egy jogi kultúrája, ebből a szempontból nem az ’50-es éveket éljük, így bármilyen igazságtételt csak jogi keretek között lehet megvalósítani. Nem gondolja, hogy félnie kéne azoknak, akik tisztességesen dolgoztak.