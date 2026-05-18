Letolta a gatyáját a teniszező az elvesztett labdamenet után

Andy Astfalck / NurPhoto / NurPhoto via AFP
2026. 05. 18. 21:46
Sokféleképpen lehet reagálni egy elvesztett pontra, van, aki csendben rázza a fejét, van, aki káromkodik egy cifrát, és olyan is van, aki ripityára töri az ütőjét hirtelen felindulásból.

Na, a világranglista 32. helyén álló Corentin Moutet nem a fent említett unalmas megoldásokat választotta, hanem inkább letolta a gatyáját, amikor a hamburgi tornán az ellenfeléé, a spanyol Alejandro Davidovich Fokináé lett a pont egy izgalmas labdamenet végén.

Voltak már érdekes dolgai

A székbíró sportemberhez nem méltó viselkedés miatt figyelmeztette Moutet-t, akinek nem ez volt az első érdekes húzása karrierje során.

2022-ben a veresége után majdnem összeverekedett bolgár ellenfelével az orleans-i tornán, 2024-ben mindenkivel összeveszett a Marozsán Fábián elleni meccsen Cincinnatiben, 2025-ben pedig kiborult, amikor a miami közönség szerinte túl hangosan drukkolt a chilei Alejandro Tabilónak. De tud ő olyat is, hogy mindenkit meglep egy zseniális és bevállalós megoldással.

A hamburgi meccset Davidovich Fokina 6:4, 6:4-re nyerte, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol a világranglistán 9. Alex De Minaur lesz az ellenfele.

