Letolta a gatyáját a teniszező az elvesztett labdamenet után

Na, a világranglista 32. helyén álló Corentin Moutet nem a fent említett unalmas megoldásokat választotta, hanem inkább letolta a gatyáját, amikor a hamburgi tornán az ellenfeléé, a spanyol Alejandro Davidovich Fokináé lett a pont egy izgalmas labdamenet végén.

That’s one way to react 😳 Corentin Moutet pulls his shorts down on court after losing a point. The Frenchman received a warning following the gesture at the Hamburg Open. pic.twitter.com/XnxcK3lJUs — TNT Sports (@tntsports) May 18, 2026

Voltak már érdekes dolgai

A székbíró sportemberhez nem méltó viselkedés miatt figyelmeztette Moutet-t, akinek nem ez volt az első érdekes húzása karrierje során.

2022-ben a veresége után majdnem összeverekedett bolgár ellenfelével az orleans-i tornán, 2024-ben mindenkivel összeveszett a Marozsán Fábián elleni meccsen Cincinnatiben, 2025-ben pedig kiborult, amikor a miami közönség szerinte túl hangosan drukkolt a chilei Alejandro Tabilónak. De tud ő olyat is, hogy mindenkit meglep egy zseniális és bevállalós megoldással.

A hamburgi meccset Davidovich Fokina 6:4, 6:4-re nyerte, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol a világranglistán 9. Alex De Minaur lesz az ellenfele.