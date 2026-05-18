Molnár Áron: Mága Zoltán Hankó Balázs támogatásával kért állami pénzt a Fidesz kampányára

Molnár Áron hivatalos Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra egy videó keretein belül azt a bizonyítékot, amiről korábban azt állította, súlyos tiltott kampányfinanszírozást leplez le. A videóban közvetlenül Hankó Balázs volt miniszterhez szól, majd kirak a képernyőre egy birtokába jutott emailt, melyben

a Kulturális és Innovációs Minisztérium Mága Zoltán kérelmét továbbította a Nemzeti Kulturális Alapnak, melyben a hegedűművész Hankó explicit támogatásával kér állami finanszírozást a Fidesz választási kampányát elősegítő koncertsorozatra.

Koncertsorozat fél milliárd állami támogatásból

Molnár Áron a hegedűművész kérelmét teljes terjedelmében megjelenítette a videóban, melyben Mága többek közt az alábbi gondolattal vezeti fel a kérelmét:

Az elmúlt hetekben ismert művészek fordultak hozzánk, mert aggódva figyelik, hogy egyes zenészek kormányellenes üzeneteket közvetítenek a színpadról – tudhatóan politikai megrendelésre.

A prímás kérelmében ezután hozzáteszi: azért is lenne fontos kulturális szempontból is megtámogatni a Fidesz választási kampányát, mert „a baloldal próbálja magának megnyerni a művésztársadalmat” és félő, hogy „művészeinket az ellenzék saját céljaira állítja.”

Mága fél milliárd forintnyi közpénzt kért egy jótékonysági, közösségi koncertsorozatra, ami a magyar vidéket,

kifejezetten a hátrányos helyzetű térségeket és falvakat hivatott megerősíteni és megszólítani a 2026-os választások sikerének érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítunk a cigány szavazókra, az idősekre, valamint a politikailag bizonytalanokra. Ezek a társadalmi csoportok kulcsfontosságúak lehetnek a választási győzelem szempontjából.

A kérelem azt ígéri, a 150-200 fellépésesre tervezett koncertsorozatban részt vevő művészek online felületeken is közvetítik majd a kampányüzeneteket. Sőt, Mága kérelme alapján az eseménysorozat nemcsak művészeknek,

de az Országgyűlés képviselőinek és polgármestereknek is lehetőséget biztosít a felszólalásra.

A kérelemben a hegedűművész egyértelműen leírja, hogy mindez „stratégiai szerepet játszik a választási kampányban.” A színész azzal zárja a videót, amit korábbi Facebook-posztjában is elmondott: a bizonyítékokat átadták a hatóságoknak, innentől ők intézkednek majd az ügyben.

Visszatérésem ünnepeként várom, hogy Hankó Balázs visszaadja a mandátumát, elinduljon ellene a büntetőeljárás és várom az érintett NKA, NKTk vezetőség felmondását. Természetesen nagy szeretettel.🫰

– írja Molnár Áron a videó leírásában.