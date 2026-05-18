Izrael légicsapással végzett az Iszlám Dzsihád palesztin fegyveres szervezet egyik vezetőjével Libanonban – jelentette vasárnap este az ANI libanoni hírügynökség.

Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légicsapásokat Libanon déli és keleti részén. A keleti Baalbekben rakétacsapás ért egy lakást, amelyben az Iszlám Dzsihád vezetői közé tartozó Vael Abdel Halim és lánya tartózkodott, mindketten meghaltak.

A déli légicsapásokban a libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint öten haltak meg, köztük két gyermek, 15-en pedig megsebesültek.

Az izraeli hadsereg korábban az érintett térség elhagyására szólította fel a helyieket. Benjamin Netanjahu kormánya a határ közelében fekvő izraeli települések védelmére hivatkozva hajtja végre a támadásokat, amelyek számos civil áldozatot követelnek.

Az MTI szerint az izraeli hadsereg egyik illetékese azt mondta, hogy a Hezbollah libanoni síita szervezet – amely az Iszlám Dzsihád egyik szövetségese – csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izrael területére, illetve a Libanonban tartózkodó izraeli katonákra.