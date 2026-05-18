izraellibanoniszlám dzsihádbenjamin netanjahu
Nagyvilág

Izrael levadászta az Iszlám Dzsihád egyik vezetőjét Libanonban

Ramiz Dallah / ANADOLU / Anadolu via AFP
Izraeli légicsapás után füst száll fel Libanonban, 2026. május 11-én.
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 18. 06:46
Ramiz Dallah / ANADOLU / Anadolu via AFP
Izraeli légicsapás után füst száll fel Libanonban, 2026. május 11-én.
Az IDF által Dél-Libanon területén végrehajtott légicsapásokban öten haltak meg, köztük két gyermek.

Izrael légicsapással végzett az Iszlám Dzsihád palesztin fegyveres szervezet egyik vezetőjével Libanonban – jelentette vasárnap este az ANI libanoni hírügynökség.

Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légicsapásokat Libanon déli és keleti részén. A keleti Baalbekben rakétacsapás ért egy lakást, amelyben az Iszlám Dzsihád vezetői közé tartozó Vael Abdel Halim és lánya tartózkodott, mindketten meghaltak.

A déli légicsapásokban a libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint öten haltak meg, köztük két gyermek, 15-en pedig megsebesültek.

Az izraeli hadsereg korábban az érintett térség elhagyására szólította fel a helyieket. Benjamin Netanjahu kormánya a határ közelében fekvő izraeli települések védelmére hivatkozva hajtja végre a támadásokat, amelyek számos civil áldozatot követelnek.

Az MTI szerint az izraeli hadsereg egyik illetékese azt mondta, hogy a Hezbollah libanoni síita szervezet – amely az Iszlám Dzsihád egyik szövetségese – csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izrael területére, illetve a Libanonban tartózkodó izraeli katonákra.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elszabadult tigrist lőtt ki a német rendőrség
Milyen az élet Németország egyik legkisebb lakott szigetén?
Dróntámadás érte az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb atomerőművét, tűz ütött ki
Könnygázzal kellett oszlatni az új karóráért sorban álló tömeget
Balásy Gyula nem építi tovább a hatmilliárdos máriaremetei villáját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik