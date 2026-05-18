Sulyok Tamás nem mond le

Sulyok Tamás az Indexnek adott nagyinterjúban azt mondja: nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszél, hogy az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad.

Szerinte a támogatottság politikai kérdés, az államfő alapvetően jogi, alkotmányjogi keretek között tudja a többséget és a kisebbséget, az egész nemzet egységét képviselni. Sulyok Tamás számára teljesen világossá vált, hogy komoly a politikai igény a köztársasági elnök alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.

Csak kormányváltás történt

Múlt időben beszélt arról, hogy azért foglalkozott sokat a közösségekkel, mert szerinte

egy nemzetet a jól működő közösségei tesznek igazán sikeressé.

A Tisza Párttal ellentétben úgy véli: csak kormányváltás történt, nem rendszerváltás. Magyar Péter kormányfő kritikáival azért nem foglalkozik, mert az

alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány nem tartalmazza.

Sulyok Tamás nem bánt meg semmit.

Nem mond le

Bár Magyar Péter május 31-ig adott neki haladékot arra, hogy lemondjon hivataláról, önmagától ezt nem teszi, mert

jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok,

amely ezt megalapozhatná, míg hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, eleget akar tenni a megbízásának, esküjének.

Szerinte az alkotmánymódosítás sem jelent majd önmagában rendszerváltást, ha a Magyar-kormány

jogalkotást vagy alkotmánymódosítást kezdeményez, akkor azt a jogállami normák és az európai értékek tiszteletben tartásával kell megtennie.

Sulyok a részletszabályokat nem ismeri, de fontos szempontnak tartja, hogy az európai és nemzetközi alkotmányos mérce alapján még a látszatát is kerüljék, hogy a konkrét jogalkotási folyamat

kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen.

A jelenlegi államfő szerint a bizalom is politikai kategória, nem igazán értelmezhető sem a kormány és a köztársasági elnök, sem a parlament és a köztársasági elnök kapcsolatában. Sulyok Tamás interjújára reagált Magyar Péter kormányfő és Török Gábor politológus is.