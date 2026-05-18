Tankönyv-biznisz: Orbánék még egy 45 milliárdos keretszerződést kötöttek április végén

Budapest, 2025. augusztus 26. Szatmáry Kristóf, a Fidesz országgyûlési képviselõje, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Kovács Péter (Fidesz-KDNP) polgármester (b-j) tankönyveket néz a XVI. kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón 2025. augusztus 26-án. MTI/Soós Lajos
2026. 05. 18. 18:02
Hatalmas értékű keretszerződést kötött az országos tankönyvellátásért felelős Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) a saját többségi tulajdonában álló Alföldi Nyomda Zrt.-vel. Az április végén aláírt megállapodás értelmében a következő négy évben az Alföldi nyomtathatja, illetve szállíthatja a tankönyveket a Kellónak, hacsak előbb ki nem merül a 45 milliárd forintos keretösszeg – írja a G7.

Az április végén aláírt megállapodás értelmében a következő négy évben az Alföldi nyomtathatja, illetve szállíthatja a tankönyveket a Kellónak. A beszerzésre még márciusban írták ki a tendert, amelyre kizárólag az Alföldi Nyomda adott be ajánlatot.

A G7 szerint az aláírt 40 milliárdos keretösszeg a korábbi hasonló tenderekhez képest sok, és egyébként 2020-ban ennek alig fele, 20,8 milliárd volt a keretösszeg

