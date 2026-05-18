Tankönyv-biznisz: Orbánék még egy 45 milliárdos keretszerződést kötöttek április végén

Hatalmas értékű keretszerződést kötött az országos tankönyvellátásért felelős Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) a saját többségi tulajdonában álló Alföldi Nyomda Zrt.-vel. Az április végén aláírt megállapodás értelmében a következő négy évben az Alföldi nyomtathatja, illetve szállíthatja a tankönyveket a Kellónak, hacsak előbb ki nem merül a 45 milliárd forintos keretösszeg – írja a G7.

A beszerzésre még márciusban írták ki a tendert, amelyre kizárólag az Alföldi Nyomda adott be ajánlatot.

A G7 szerint az aláírt 40 milliárdos keretösszeg a korábbi hasonló tenderekhez képest sok, és egyébként 2020-ban ennek alig fele, 20,8 milliárd volt a keretösszeg