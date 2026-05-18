A katalán klub hétfőn közölte, hogy a 23 éves futballista vasárnap, a Real Betis ellen 3-1-re megnyert hazai bajnoki meccsen sérült meg. A találkozó már tét nélküli volt a Barcelona számára, amely már a Real elleni rangadón bebiztosította az elsőségét.

Lópeznek a jobb lábában az ötödik lábközépcsontja tört el, ezért meg kell műteni

– írta közleményében a Barcelona. Az egyesület azt nem közölte, hogy mennyi időbe telik majd a játékos felépülése, de a sajtó szerint 4-8 hetet kényszerül kihagyni, így nem lehet ott a vb-n.

A hétszeres válogatott López a mostani idényben minden sorozatot számolva 48 tétmeccsen 13 gólt és 17 gólpasszt pakolt a közösbe a Barcelonánál.

A spanyoloknak kötelező a továbbjutás a csoportból

Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok június 15-én, Atlantában kezdik a vb csoportkörét a keretében egy jelenlegi és egy korábbi NB I-es játékost felvonultató Zöld-foki Köztársaság együttesével szemben. Ebben a csoportban még Uruguay és Szaúd-Arábia szerepel. A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi közösen.

Flick új szerződést kapott

Szintén a Barcelonával kapcsolatos hír, hogy a csapatot egymás után két idényben bajnoki címig vezető Hansi Flick 2028-ig szóló szerződést írt alá.

A 61 éves német edző 2024 nyarán érkezett a klubhoz, amellyel eddig összesen öt trófeát nyert. Úgyhogy fel van adva a lecke a Real Madrid régi-új edzőjének, José Mourinhónak, hogy letaszítsa a trónról a Barcát.