Trump búcsúzóul kegyelmet adott egy sor korrupt politikusnak

Utolsó elnöki döntésével közel 150 embert részesített elnöki kegyelemben. Saját magának és a családtagjainak eddig nem adott kegyelmet, de még van pár órája, hogy megtegye.

Donald Trump távozó amerikai elnök 143 embert részesített elnöki kegyelemben, köztük egy sor korrupt politikust és üzletembert, akik mellett több, a politikai karrierjét segítő támogatónak is kegyelmet adott. Hetvenhárman kaptak teljes kegyelmet, azaz eltörölték az ellenük hozott ítéletet is, hetven másiknak pedig csak a büntetését engedték el. A listán ugyanakkor egyelőre nincsenek rajta Trump családtagjai és maga Trump sem, pedig felmerült a lehetősége, hogy az amerikai történelemben először egy elnök saját magának adjon elnöki kegyelmet.

A legnagyobb figyelmet a Steve Bannonnak, Trump egykori legközelebbi tanácsadójának megadott elnöki kegyelem kapta. A 2016-os elnökválasztási kampányában nagy szerepet játszó Bannont azzal vádolták a szövetségi hatóságok, hogy majdnem egymillió dollárt csalt ki egy adománygyűjtő kampányból, amelyben az amerikai-mexikói határon építendő falra gyűjtöttek pénzt.

Kapcsolódó Donald Trump kegyelmet adott volt főtanácsadójának Steve Bannont azzal vádolták, hogy pénzt csalt ki Trump híveiből Trump határfalára.

Az aranypisztolyos rapper

Teljes kegyelemben részesült a Trump kampányát támogató Lil Wayne rapper is, akit tiltott fegyverviseléssel vádoltak. A 38 éves zenészt akár tíz évig tartó börtönbüntetésre is ítélhették volna, miután tavaly decemberben bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakban. A Dwayne Michael Carter Jr néven született férfi 2019 decemberében került bajba, miután Miami egyik repülőterén rendőrök kutatták át a magángépét egy névtelen bejelentés után.

A rapper csomagjában egy aranyozott, gyöngyház markolatú, 45-ös kaliberű Glock pisztolyt találtak, amit Lil Wayne állítása szerint apák napi ajándékként kapott. A gépen e mellett lőszereket, kokaint, ecstasyt, marihuánát, heroint, fájdalomcsillapítókat és receptre kapható erős (széles körben kábítószerként is használt) köhögés elleni szirupot is találtak. A rapper ellen csak a fegyver miatt emeltek vádat, elítéltként ugyanis tiltott volt számára a fegyvertartás.

Korrupt politikusok

Trump megkegyelmezett a 2016-os elnökválasztási kampányát az elsők között támogató kaliforniai üzletembernek, Elliot Broidy-nak is, aki bűnösnek vallotta magát a lobbitörvények megsértésére irányuló összeesküvésben. A férfi beismerte, hogy kilencmillió dollárt (2,6 milliárd forint) fogadott el egy malajziai üzletembertől, hogy titokban lobbizzon az érdekében a Trump-kormányzatnál. Az üzletember a 2016-os elnökválasztás után a Republikánus Párt országos szervezetének pénzügyi alelnökeként dolgozott.

Nem kapott teljes kegyelmet, de eltörölték a büntetését Detroit egykori korrupt polgármesterének, Kwame Kilpatricknak, akit Matthew Schneider szövetségi ügyész úgy jellemezett, hogy egy „hírhedt és bűnbánatot nem ismerő bűnöző”, aki „megérdemelt minden egyes napot, amit a Detroit lakói ellen elkövetett szörnyű bűncselekményekért kapott”. A polgármestert 2013-ban ítélték 28 évig tartó szabadságvesztésre egy sor bűncselekmény, köztük zsarolás, vesztegetés és adócsalás miatt. A politikus Barack Obama előző amerikai elnöknél is lobbizott egy elnöki kegyelemért, de ő azt nem adta meg neki.

Mellettük kegyelmet kapott több korrupciós ügybe keveredett politikus is.

Randall „Duke” Cunningham kaliforniai republikánus kongresszusi képviselő, aki 2,4 millió dollárnyi kenőpénzt fogadott el védelmi cégektől, és több mint hét évet töltött börtönben.

kaliforniai republikánus kongresszusi képviselő, aki 2,4 millió dollárnyi kenőpénzt fogadott el védelmi cégektől, és több mint hét évet töltött börtönben. Rick Renzi arizonai képviselő, akit egy bányanyitással kapcsolatos földügylet miatt ítéltek három évig tartó börtönbüntetésre, miután 17 vádpontban találták bűnösnek, köztük zsarolásban és pénzmosásban.

arizonai képviselő, akit egy bányanyitással kapcsolatos földügylet miatt ítéltek három évig tartó börtönbüntetésre, miután 17 vádpontban találták bűnösnek, köztük zsarolásban és pénzmosásban. Robin Hayes dél-karolinai republikánus képviselő, akit tisztségviselők lefizetésével vádoltak meg az állam egyik legnagyobb korrupciós ügyében, amikor többekkel szövetségben kampányadományokért cserébe akarták elérni, hogy leváltsanak egy üzletember útjában álló köztisztviselőt. Hayes együttműködött a hatóságokkal, és ezért csak felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést kapott.

A listát látva az etikus kormányzásért küzdő CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) nevű civil szervezet vezetője a Washington Postnak küldött közleményében kijelentette:

Még Nixon sem adott kegyelmet a haverjainak, amikor távozott. Csodálatos módon Trump még az elnökként eltöltött utolsó 24 órájában is talált módot arra, hogy alul múlja Richard Nixon erkölcsi színvonalát.

Akik igazán megérdemelték

Trump ugyanakkor több tucatnyi olyan elítéltnek is kegyelmet adott, akiknek ügyét az igazságszolgáltatás reformjáért küzdő szervezetek támogatták. Jellemzően olyan emberekről van szó, akik hosszú, több évtizedes börtönbüntetést kaptak olyan kis, főleg droggal kapcsolatos bűncselekményekért, amelyek az aktivisták szerint túl kemények az elkövetett bűnökhöz képest. Mint például a chicagói Craig Cesal, akit életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek marihuána-csempészetben való részvételért, vagy a szintén marihuána miatt életfogytig tartó börtönre ítélt Michael Pelletier.

Nincs önkegyelem

Az amerikai sajtóban az elmúlt napokban megjelent beszámolók alapján várható volt, hogy több mint száz embernek fog kegyelmet adni Trump az utolsó teljes munkanapján. A legnagyobb kérdés az volt, hogy Trump végül elnöki kegyelemben részesíti-e saját magát és a családtagjait, méghozzá előzetes kegyelemben, megakadályozva ezzel, hogy később vádat emelhessenek ellenük.

Kapcsolódó Trump előre kegyelmet adna magának, a rokonainak és a barátainak Az amerikai elnökök gyakorlatilag bármilyen bűnért bárkinek kegyelmet adhatnak, és ezt a lehetőséget Donald Trump maximálisan ki is fogja használni a következő hetekben.

Trump korábban sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a Washington Post információi szerint két héttel ezelőtt különösen érdekelte a lehetőség, de a CNN értesülései szerint ezt a tervet a kongresszus épületének január 6-ai ostroma jelentősen megnehezítette. Az amerikai hírtelevízió cikke szerint Trumpot – egy több órán át tartó szombati megbeszélésen – csak nagy nehezen tudták lebeszélni az ügyvédjei a saját magára és családtagjaira vonatkozó megelőző kegyelemadásról, egyúttal figyelmeztették, hogy komoly bajba kerülhet, ha megteszi a lépést. A CNN úgy tudja, Trump annyira megijedt a hallottaktól, hogy végül úgy döntött, nem ad saját magának kegyelmet.

A Trump-hívők ostroma után tanácsadói azt javasolták, hogy jegelje az önkegyelmet, mert úgy tűnhet, mintha bűnösnek tartaná magát a Capitoliumot lerohanó tömeg felbujtásában, és azt felhasználhatnák ellene polgári jogi perekben. Az alkotmányossági kérdéseket is felvető lépés e mellett feldühítheti a szenátus republikánus tagjait, akik éppen azon gondolkodnak, hogy elítéljék-e a közjogi felelősségre vonás (impeachment) alá vont elnököt.

Megszállottan imádja

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint Trump elnökké választása óta valóságos megszállottja az elnöki kegyelemadásnak, és annyira lenyűgözte az elnöknek szinte teljes hatalmat adó lehetőség, hogy nem is volt képes másra figyelni, ha a téma előkerült. Az amerikai jogszabályok ugyanis gyakorlatilag teljesen szabad kezet adnak az elnököknek, akik bárkit kegyelemben részesíthetnek bármilyen szövetségi bűncselekményért.

A megszokott gyakorlat szerint az elnökök az igazságügyi minisztérium kegyelmi kérvényekkel foglalkozó osztályának javaslatai alapján szokták eldönteni, hogy kik részesülhetnek elnöki kegyelemben, de Trump ezen a téren is szakított a hagyományokkal. A szakértők véleménye helyett inkább közeli munkatársai, barátai és ismerősei szavára hagyatkozott, és a kegyben főleg ismerősei és politikai szövetségesei részesültek, illetve azok, akiknek ügyét felkapta a konzervatív sajtó, főleg a Fox News.

Trump ezt megelőzően 94 embernek adott elnöki kegyelmet, köztük majdnem ötvennek egy héttel karácsony előtt.

Köztük volt:

egykori tanácsadója, Roger Stone , akit 2020 elején három év négy hónap börtönre ítéltek, többek között hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályoztatása miatt.

, akit 2020 elején három év négy hónap börtönre ítéltek, többek között hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályoztatása miatt. Paul Manafort , Trump egykori kampánymenedzsere a 2016-os elnökválasztáson, akit pénzügyi csalásokért, valamint a 2016-os választási kampányba való orosz beavatkozás nyomán az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és az igazságszolgáltatás akadályoztatásának megkísérléséért hét és fél év börtönbüntetésre ítéltek.

, Trump egykori kampánymenedzsere a 2016-os elnökválasztáson, akit pénzügyi csalásokért, valamint a 2016-os választási kampányba való orosz beavatkozás nyomán az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és az igazságszolgáltatás akadályoztatásának megkísérléséért hét és fél év börtönbüntetésre ítéltek. Charles Kushner , az elnök vejének, Jared Kushnernek az apja, akit évekkel ezelőtt adócsalásért és illegális kampányfinanszírozásért ítéltek el.

, az elnök vejének, az apja, akit évekkel ezelőtt adócsalásért és illegális kampányfinanszírozásért ítéltek el. A háborús bűncselekményekkel vádolt haditengerészeti szakaszvezető, Eddie Gallagher , akit bajtársai úgy jellemeztek, mint „a gonosz maga”, és aki számára „teljesen okés megölni bárkit, aki mozog”.

, akit bajtársai úgy jellemeztek, mint „a gonosz maga”, és aki számára „teljesen okés megölni bárkit, aki mozog”. Michael Behenna hadnagy, akit egy amerikai katonai törvényszék 25 év börtönre ítélt, mert Irakban lelőtt egy foglyot.

hadnagy, akit egy amerikai katonai törvényszék 25 év börtönre ítélt, mert Irakban lelőtt egy foglyot. A Blackwater nevű biztonsági cég négy alkalmazottja, akik részt vettek a 2007-es bagdadi vérengzésben, és megöltek tizennégy iraki civilt, köztük gyerekeket.

Kapcsolódó Republikánus bűnözőknek és háborús bűnösöknek osztogat kegyelmet Trump Donald Trump leköszönő amerikai elnök megkegyelmezett kedden tizenöt elítéltnek, köztük több republikánus pártbeli szövetségesének és olyan biztonsági embereknek, akik részt vettek a 2007-es bagdadi vérengzésben. Ezenkívül enyhítette a büntetését öt további elítéltnek.

Egy kegyelmi kérvényekkel foglalkozó jogász a New York Timesnak elmondta, Trump elnöksége alatt leginkább azoknak volt nagy esélye kegyelemre, akik személyes kapcsolatban állnak az elnökkel vagy csapatának tagjaival, vagy megfizetnek valakit, aki kapcsolatban áll velük. A Times információi szerint több ügyvéd és lobbista is több tízezer dollár gyűjtött be gazdag elítéltektől, akik azt várják a pénzükért cserébe, hogy Trump kegyelemet ad nekik.

Trump egyik korábbi kampánytanácsadója például ötvenezer dollárért vállalta, hogy közbenjár egy elítélt érdekében, és a megállapodás értelmében újabb 50 ezer dollárt kap, ha sikerrel jár. John Kiriakou, a CIA egykori ügynöke pedig azt mondta a Timesnak, hogy Rudy Giuliani egyik munkatársa közölte vele, Trump ügyvédje kétmillió dollárért el tudja intézni, hogy kegyelemben részesüljön.

A Times kiemelte, hogy abban nincsen semmi törvénysértő, ha valaki pénzt ad egy ügyvédnek vagy az elnök ismerősének, hogy kegyelemért lobbizzon az érdekében az elnöknél. Más lenne a helyzet, ha közvetlenül Trumpnak adták volna a pénzt, de erre nincsen semmilyen bizonyíték. Decemberben ugyanakkor nyilvánosságra került, hogy valaki a sima lobbizásnál is messzebbre ment. Egy bírósági iratból ugyanis kiderült, hogy egy ismeretlen – akinek a nevét kitakarták – politikai adományként adott kenőpénzért cserébe kért elnöki kegyelmet, és az esettel kapcsolatban már hónapok óta nyomoznak a szövetségi ügyészek.