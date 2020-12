Trump összeesküvésért elítélt kampánymenedzserének is megkegyelmezett

A távirati iroda tájékoztatása szerint az újonnan kegyelemben részesülők között van például Paul Manafort, aki először volt Trump kampánymenedzsere a 2016-os választáson, és akit pénzügyi csalásokért, valamint a 2016-os választási kampányba való orosz beavatkozás nyomán az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és az igazságszolgáltatás akadályoztatásának megkísérléséért hét és fél év börtönbüntetésre ítéltek.

Trump november végén már megkegyelmezett korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójának, Michael T. Flynn-nek, hónapokkal ezelőtt pedig Roger Stone-nak, aki évtizedeken át volt üzleti tanácsadója. Stone-t is a Robert Mueller különleges ügyész vezette bizottság általi nyomozás során ítélték el, a Flynn elleni perek pedig nem zárultak le ugyanebben a vizsgálatban, de az elnöki kegyelemmel semmissé váltak. Az elnök kedden megkegyelmezett George Papadopoulosnak, aki kampánytanácsadója volt négy évvel ezelőtt, és akit azért ítéltek el tizennégy napra, mert félrevezette a Mueller-bizottságot.

A 70 éves Manafortot májusban a koronavírus-járvány miatt házi őrizetbe helyezték a börtön helyett. A korábbi kampánymenedzser a Twitteren megköszönte Trumpnak, hogy megkegyelmezett neki, és kijelentette: a történelem majd megmutatja, hogy elnökként ő tette a legtöbbet az országért.

History will record that your Presidency accomplished more in 4 years than any of your modern-day predecessors.

— Paul Manafort (@PaulManafort) December 24, 2020