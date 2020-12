Trump előre kegyelmet adna magának, a rokonainak és a barátainak

Az amerikai elnökök gyakorlatilag bármilyen bűnért bárkinek kegyelmet adhatnak, és ezt a lehetőséget Donald Trump maximálisan ki is fogja használni a következő hetekben.

Donald Trump a 2016-os elnökké választása óta valóságos megszállottja egy, az elnöki hivatallal járó jognak: az elnöki kegyelemadás lehetőségének. Az amerikai alkotmány gyakorlatilag teljesen korlátlan hatalmat ad az elnököknek, akik annak adhatnak teljes kegyelmet, akiknek csak akarnak – és ez nagyon tetszett Trumpnak.

Egy, a CNN-nek nyilatkozó egykori fehér házi tisztségviselő elmondása szerint annyira lenyűgözte Trumpot ez a lehetőség, hogy nem is volt képes másra figyelni, ha a téma előkerült. Ezt ki is használták a munkatársai, akik a kegyelemadásról kezdtek el beszélni, ha el akarták terelni az elnök figyelmét egy másik ügyről.

Trump kritikusai biztosak voltak benne, hogy amint elfogadja a választási vereségét, kegyelemadási hullámot fog elindítani, tudva, hogy senki sem tud majd semmit tenni ellene. Ez az előző héten kezdődött el, amikor kegyelemben részesítette egykori nemzetbiztonsági tanácsadóját, Michael Flynnt, akit azért ítéltek börtönbüntetésre, mert hazudott az FBI-nak az orosz nagykövettel folytatott megbeszéléseiről.

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint ez csak az első lépés volt. Az ABC News-nak nyilatkozó tisztségviselők elmondása szerint az elkövetkező hetekben Trump várhatóan újabb elnöki kegyelemadásokat jelent majd be, és nem fog várni az utolsó hivatali napjáig, ahogy azt a korábbi elnökök tették.

Rokonok, barátok és saját maga

A lista elején maga Trump áll, valamint gyermekei, Donald Trump Jr., Eric Trump és Ivanka Trump, valamint veje, Jared Kushner – jelentette több amerikai lap és televízió. A sajtónak több tisztségviselő is megerősítette, hogy Trump egyre többet beszél tanácsadóival a lehetőségről, hogy előzetes kegyelmet ad nekik, illetve saját magának, hogy ne is lehessen ellenük vádat emelni.

Az amerikai alkotmány erre lehetőséget ad. Gerald Ford amerikai elnök például ilyen előzetes kegyelmet adott az elnöki hivatalról lemondó Richard Nixonnak, hogy ne tudjanak vádat emelni ellene az elnöksége alatt elkövetett bűncselekmények miatt, pár évvel később pedig Jimmy Carter kegyelmezett meg több ezer embernek, akik a vietnámi háború alatt történt sorozások alól bújtak ki törvénytelenül, de addig még nem emeltek vádat ellenük.

A törvények nem korlátozzák az elnököt abban sem, hogy a családtagjainak adjon kegyelmet – mondták el alkotmányjogi szakértők az ABC News-nak. Így tett Bill Clinton is, aki féltestvérének adott kegyelmet, akit kokainbirtoklásért ítéltek el, igaz, ő addigra már leülte a büntetését. Clinton e mellett egyik közeli ismerősének, a demokratákat jelentős összegű adományokkal támogató Marc Rich üzletembernek is kegyelmet adott, aki külföldre szökött, amikor több tízmillió dolláros adókerüléssel vádolták.

Az viszont nem egyértelmű, hogy Trump vajon adhat-e saját magának is elnöki kegyelmet, és ezt a biztosan nagy vihart kavaró lépést végül hajlandó lesz-e megtenni. A CNN-nek nyilatkozó volt fehér házi tisztségviselők között vannak, akik szinte teljesen biztosra veszik, hogy megteszi ezt a lépést, míg mások szerint nem, mert azzal beismerné, hogy bűnös valamiben.

Trump a CNN értesülései szerint már az első elnöki évében arról kérdezgette munkatársait, miként adhat önmagának elnöki kegyelmet, és azt még egy esetleges vádemelés előtt, megelőző csapásként is megteheti-e. 2018-ban egy Twitter-üzenetben pedig kijelentette, hogy „több jogi szakértő” szerint is „teljes mértékben jogom van megkegyelmezni saját magamnak”.

Jogi szakértők megosztottak a kérdésben, mert az amerikai történelem során még soha nem fordult elő, hogy egy elnök ezzel próbálkozott volna, de a többség szerint erősen kérdéses, hogy egy ilyen lépés alkotmányos lenne. Az amerikai igazságügyi minisztérium 1970-es években közzétett jogértelmezése szerint az elnökök nem gyakorolhatnak önkegyelmet. Ha valaki mégis ezzel próbálkozna, azt biztosan bíróság előtt támadnák meg, és az ügy a legfelsőbb bíróság elé kerülne.

Ennek ellenére többen is erre biztatják az elnököt. Köztük van Sean Hannity, a Fox News jobboldali amerikai hírtelevízió műsorvezetője, aki jó barátságban van Trumppal, és úgy tartják számon, mint akinek tanácsaira az elnök hallgatni szokott. Hannity a rádióműsorában kijelentette, hogy Trumpnak kegyelmet kéne adnia saját magának, hogy elkerülje a vádemeléseket, miután Joe Biden megválasztott elnök januárban leteszi a hivatali esküjét. Ugyanezt javasolta Trumpnak Matt Gaetz floridai képviselő is, arra hivatkozva, hogy a hatalomra kerülő demokraták vádemelésekkel próbálnak majd bosszút állni.

Vádemelések várnak Trumpra és családjára

Trump nem véletlenül aggódik a vádemelések miatt. A távozófélben lévő elnök ellen például az igazságszolgáltatás akadályozása miatt is vádat emelhetnek – miután távozott a Fehér Házból, és megszűnik a mentelmi joga –, amiért akadályozta a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozást vizsgáló különleges ügyész, Robert Mueller munkáját. E mellett valószínű, hogy szövetségi ügyészek vádat emelnek ellene a kampányfinanszírozási törvények megsértése miatt, mert 2016-ban arra utasította az ügyvédjét, hogy hallgatási pénzt fizessen egy pornószínésznőnek, akivel Trumpnak viszonya volt.

Az elnöki kegyelem azonban nem mentené meg Trumpot és rokonait az összes vádemelési lehetőségtől. Az elnök ugyanis csak szövetségi bűncselekményekre adhat kegyelmet, így az egyes államok ügyészségei továbbra is vádat emelhetnek ellene és rokonai ellen. Pontosan erre készülnek New York állam ügyészei, akik különböző adó- és pénzügyi bűncselekmények gyanújával vizsgálódnak Trump cége ellen, amiben ő és gyerekei is érintettek lehetnek.

Sokan várnak kegyelmet

Az ABC News információi szerint az elmúlt hetekben Trump támogatói és különböző ügyvédek egymás után jelentekztek be a Fehér Háznál egy elnöki kegyelemben reménykedve, és már meg is kezdték a kérvények vizsgálatát. Bár hagyományosan jogászok szokták összeállítani a kegyelemben részesülők névsorát, az ezzel foglalkozó iroda eddig mindössze nyolc alkalommal játszott szerepet a távozó elnök által eddig adott 28 kegyelemben, mivel Trump saját hatáskörében szokott erről dönteni, olyan emberekre hallgatva, akikben személyesen megbízik.

A várakozások szerint Trumpnak leginkább olyan – különböző bűncselekmények miatt korábban elítélt – egykori munkatársai reménykedhetnek kegyelemben, mint egykori kampányfőnöke, Paul Manafort, Rick Gates, Trump 2016-os elnökválasztási kampányának elnöke, George Papadopoulos külpolitikai tanácsadó, illetve Steve Bannon tanácsadó. És persze Rudy Giuliani, Trump ügyvédje, aki a New York Times információi szerint az előző héten személyesen is beszélt az elnökkel arról, hogy adjon neki előre elnöki kegyelmet.

Akad azonban valaki, aki a sima lobbizásnál is messzebbre ment. Egy kedden nyilvánosságra hozott bíró döntésből kiderült, hogy egy ismeretlen, akinek a nevét kitakarták, politikai adományként adott kenőpénzért cserébe kért elnöki kegyelmet, és az esettel kapcsolatban már hónapok óta nyomoznak a szövetségi ügyészek. A nyilvánosságra hozott iratból nem derült ki, hogy kiről van szó, és az sem, hogy a Fehér Ház vagy maga Trump érintett-e az ügyben, bár a Reutersnek egy főügyészségi tisztségviselő azt mondta, hogy egyetlen kormányzati tisztviselő sem volt célpontja a nyomozásnak.