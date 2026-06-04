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Belföld

Orbán Viktor: Mindennek van határa

Szajki Bálint / 24.hu
admin Farkas György
2026. 06. 04. 08:58
Szajki Bálint / 24.hu
Azt üzente: mindennek van határa.

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, hogy egyetért a vasárnapra a Sándor-palota elé szervezett akcióval. A volt kormányfő támogatja a „Ne féljetek!” címmel a magyar állami vezetők melletti kiállást hirdető szimpátiatüntetést.

Mindennek van határa.

Ezt írta Orbán Viktor.

A szervezők szerint emlékeztetni kell az országot, hogy a kétharmados többség birtokában a Tisza Párt olyan lépésre készül, amit még a Fidesz–KDNP se tett meg, „kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián”. Orbán Viktor bejegyzése szerint a Fidesz elnöke egyetért azzal, hogy ez nem fordulhat elő még egyszer.

Magyar Péter a Tisza Párt kétharmados parlamenti többségével azért akarja az Alaptörvényt módosítani, hogy egyszerre több, általa Orbán Viktor bábjainak nevezett közjogi méltóság megbízatását is megszüntethesse. A Sándor-palota előtti tér szimbolikus ebben az ügyben, mert a kormányfővel ellentétben Sulyok Tamás államfő úgy véli: nem történt rendszerváltás.

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