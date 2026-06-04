Őrsi Gergely, Láng Zsolt és az óbudai Fidesz-elnök letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség a pártokon átívelő korrupciós ügyben

Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség a pártokon és kerületeken átívelő korrupciós ügyben a 24.hu értesülése szerint. Szintén letartóztatást kért az ügyészség Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőre és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnökre. A 2019 óta polgármesterként dolgozó Őrsi korábban Molnár Zsolt munkatársa volt a szocialista pártban, a budai kerületet egy ideje párton kívüliként vezeti, elődje, Láng pedig májusig fideszes országgyűlési képviselő volt.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtöki közleménye alapján a közölt megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó, ezen cég és a cégcsoporthoz tartozó más vállalkozások érdekében a szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011 és 2024 között

önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Kezdetben a vállalkozó a III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon „az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében” 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. (A százmilliós vesztegetéssel gyanúsított Czeglédyt már 2024 júniusában őrizetbe vették, de tavaly márciusban kiengedték a börtönből.) Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén jutatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a Momentumhoz tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen jutatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért a polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek is fizetett.

A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott, áll a közleményben.

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi MSZP-s politikusnak is jutatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedések tárgyában a bíróság csütörtökön dönt.

Az ügy most kihallgatott többi gyanúsítottja az említett vállalkozónak a vesztegetéshez szükséges pénzek biztosításában segédkezett.

A nyomozás érdekében az ügyről további információ jelenleg nem közölhető, írták.

A 24.hu kedden elsőként számolt be mind Őrsi Gergely és Molnár Zsolt őrizetbe vételéről, mind arról, hogy az ügynek legalább három fideszes érintettje van. Megírtuk azt is, hogy Molnár letartóztatását indítványozta az ügyészség, a befolyással való üzérkedéssel gyanúsított, a bűncselekmény elkövetését tagadó volt szocialista országgyűlési képviselő védője is megszólalt lapunknak. Bajáky Tamás azt mondta, ügyfele panasszal élt a gyanúsítás ellen. Ügyében csütörtökön dönt a bíróság.

A fideszes politikusok közül Gór Csaba ugyancsak elismerte értesülésünket, hogy meggyanúsították az ügyben, őt azonban – miután panaszt tett a gyanúsítás ellen – szabadon engedték. A Fidesz II. kerületi frakcióvezetője lemondott a Magyar Nemzeti Bank alapítványban betöltött kurátori tisztségéről, ahová Varga Mihály jegybankelnökké választása után nevezték ki.

A KNYF kedd reggel nevek említése nélkül közleményt adott ki, amiben azt írták, hogy egy olyan, az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben indult nyomozás keretében szálltak ki önkormányzatokhoz, mely vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt több önkormányzatot érint.

Korábban megírtuk: a mostani ügy előzménye, hogy 2024 áprilisában letartóztatták a fővárosi parkfenntartási üzletág szerteágazó politikai kapcsolatokkal rendelkező háttéremberét, Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát. A vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatta le különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt. A hatóságok akkor elárulták, hogy Z. elfogása összefüggött egy korábbi NAV-os akcióval is, melynek során a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. Az egyik autó csomagtartójából 1,1 millió eurónyi készpénz is előkerült. Z. Zsolt és három másik rövid időre őrizetbe vett férfi egy olyan céges hálózatban játszott vezető szerepet, melynek tagjai

hosszú idő keresztül uralták a budapesti kertészeti és parkfenntartási bizniszt, és a budapesti kerületek nagy részével jelenleg is szerződéses viszonyban állnak.

A Szabad Európa 2020-ban részletes cikksorozatban tárta fel, hogy a cégháló nagyobb tagjai hogyan húzták be sorban a pályázatokat függetlenül attól, hogy egy-egy kerület vezetése kormánypárti vagy ellenzéki. A lap szerint a cégháló tagjai néha különálló vállalkozásként indultak és nyertek, néha pedig konzorciumként vitték el az önkormányzatoktól a 2–4 éves keretszerződéseket.

Az ügyszereplői közül Molnár Zsolttal szemben folyamatban van egy másik büntetőeljárás is, amiért a vád szerint 40 millió forint kenőpénzt vett át egy cégvezetőtől 2019-ben, még Tarlós István főpolgármestersége idején, hogy politikai befolyását felhasználva ne akadályozza a cég győzelmét a BKV által kiírt informatikai beszerzésen. 2024-ben a parlament felfüggesztette Molnár mentelmi jogát, ezt követően vádolták meg.

A II. kerületi önkormányzat korábban azt írta: kedd reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek. A polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta. A XV. Kerületi Önkormányzatnál is jártak a főügyészség emberei. Mint írták, az intézkedés során senkit nem állítottak elő, senkivel sem közöltek gyanúsítást. Kérdésünkre megerősítették, hogy a parkfenntartással kapcsolatos iratokat kerestek a nyomozók.