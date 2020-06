Amerika és Oroszország folytatják a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat

Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a fegyverzetkorlátozási tárgyalások folytatásáról, jelentette be az illetékes, fegyverzetkorlátozásért felelős amerikai különmegbízott hétfőn a Twitteren.

Marshall Billingslea tájékoztatása szerint a felek képviselői júniusban ülnek majd ismét tárgyalóasztalhoz, és a találkozóra az amerikai javaslatnak megfelelően meghívják Kínát is — írja az MTI.

A tárgyalások várható helyszínéről és pontos idejéről a különmegbízott nem tett közzé részletesebb információt.

Ma megegyeztünk Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettessel a nukleáris fegyverzetről szóló tárgyalások júniusi időpontjáról és helyszínéről. Kína is meghívást kapott. Vajon Kína megjelenik és jóhiszemű tárgyalásokat folytat majd?

— írta.

Donald Trump amerikai elnök tavaly augusztusban — hathónapos türelmi idő után — mondta fel a hidegháború lezárásához is hozzájáruló egyezményt a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris rakéták felszámolásáról, amelyet még Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov, az akkori Szovjetunió vezetője írta alá 1987 decemberében. A 1988 júniusában életbe lépett INF-szerződés értelmében Washington és Moszkva 1991-ben összesen 2692 darab rakétát semmisített meg nemzetközi ellenőrök felügyelete mellett. Az egyezmény arra is kitért, hogy a két ország rendszeresen ellenőrizheti egymás nukleáris arzenálját, továbbá tiltotta a szárazföldi telepítésű rakéták európai állomásoztatását.

Az amerikai álláspont szerint — amelyet először Mike Pompeo külügyminiszter fejtett ki 2019 februárjában — „Oroszország éveken keresztül lelkiismeret-furdalás nélkül megsértette” a szerződést, és ezzel „európaiak és amerikaiak millióit sodorja nagyobb veszélybe, amire az Egyesült Államoknak kötelessége megfelelő választ adni”.

Az INF-szerződés felmondásakor azonban Washington jelezte, kész az újabb fegyverzetkorlátozási tárgyalásra, ám álláspontja szerint ebbe be kell vonni Kínát is. Az amerikai kormányzat egyébként idén májusban felmondta a Nyitott Égbolt egyezményt is, amelynek aláírói arra vállaltak kötelezettséget, hogy kölcsönösen megnyitják egymás számára a légterüket, s engedélyezik a fegyvertelen megfigyelő repülőgépek átrepülését.

Kiemelt kép: Sergey Nikolaev/NurPhoto