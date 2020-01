Szélsőbalos fizikai erőszaktól tart a német belügyminiszter

A szélsőbaloldalról is fenyegeti az erőszak veszélye Németországot – hangsúlyozta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter egy csütörtöki nyilatkozatában egy szilveszterkor történt bűncselekménnyel kapcsolatban, amelynek áldozata egy rendőr.

A számos német lapban, hírportálon és televízióban ismertetett eset egy alternatív baloldali fészekként számon tartott lipcsei városrészben, Connewitz-ben történt, ahol szilveszter éjjel erőszakba torkollt a szabadtéri ünneplés, több százan kövekkel, palackokkal, petárdákkal dobáltak meg rohamrendőröket és rájuk rontottak.

Bántalmaztak egy 38 éves rendőrt is. A támadás nyitányaként lerántották a fejéről a védősisakját. Az áldozat kórházba került és sürgősségi műtétre szorult.

Horst Seehofer a belügyminisztérium közleménye szerint kiemelte, hogy a lehető legélesebben elítéli a “brutális támadást”. A bűncselekmény azt mutatja, hogy Németországban szélsőbaloldaliak is “embertelen erőszakkal” fenyegetnek – tette hozzá a miniszter, kiemelve, hogy a társadalomnak egységesen ki kell állnia a rendőrök mellett, “akik minden nap a biztonságunkért küzdenek”.

Elítélte a támadást valamennyi parlamenti (Bundestag-) párt is, köztük az erőszakra hajlandó szélsőbaloldali csoportosulásokhoz a leginkább közel álló Baloldal (Die Linke) is, amelynek társ-frakcióvezetője, Dietmar Bartsch kijelentette, hogy az erőszak nem válhat a politikai küzdelem eszközévé.

