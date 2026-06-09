Nyuszimotor-ügy: Kátai-Németh Vilmos feljelentést tett

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Kulturális és Innovációs Minisztérium által háromszoros áron vásárolt játékmotorok ügyében. A Hankó Balázs vezette KIM 2025-ben a Családbarát Magyarországért országos programsorozat kommunikációs kampányának keretében 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balásy Gyula cégének.

Az Átlátszó hétfőn azt írta, a kikért adatok alapján háromszoros áron vették Balásy Gyula cégeitől a fideszes képviselők által vidéken osztogatott játékmotorokat.

Az akcióval a Fidesz kampányát állami pénzből segítették úgy, hogy politikusok adták át a vidéki bölcsődékben a kismotorokat. Összesen 12 ezer műanyag motort vett az Orbán-kormány Balásy Gyula cégeitől, több mint 185 millió forintért, vagyis darabonként 15400 forintért. A több, mint 180 millió forintot a New Land Media Kft.-nek és a Lounge Design Kft.-nek fizették ki, miközben a boltokban 5-6 ezer forint körül kapható egy ugyanilyen műanyag játékmotor.

Kátai-Németh Vilmos miniszter kedden bekérette a minisztérium beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. A minisztérium a közleményében azt írja, a kifizetések a „Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátására” című keretszerződés terhére történt.

Fenti magatartással a Minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) vagyonkezelői kötelességüket megszegték, és a Minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak

– írták.

Kátai-Németh Vilmos feljelentést tett a BRFK-n hűtlen kezelés gyanúja miatt.