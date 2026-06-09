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A Tisza módosítja a házszabályt: jóval többször lehetne sürgős tárgyalást kezdeményezni

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 09. 18:46
Varga Jennifer / 24.hu
A kivételes eljárás félévenkénti felső határát pedig a mostani négyről tíz alkalomra emelnék.

Az EU-s források hazahozatalához szükséges jogalkotási kötelezettségekre hivatkozva átmenetileg jelentősen megemelné a parlamenti sürgős tárgyalás és a kivételes eljárás félévenkénti felső határát a házszabály módosítása, amelyet a Tisza egyik képviselője nyújtott be kedden.

A Tisza képviselőjének, Schummer Orsolyának indítványa a sürgős tárgyalás elrendelésének félévenkénti felső határát a jelenlegi legfeljebb hat alkalomról tizenöt alkalomra emelné meg, a kivételes eljárás elrendelésének félévenkénti felső határát pedig a mostani legfeljebb négy alkalomról tízre növelné. A módosítás azonban csak fél évre szólna, az eredeti szabályok 2027. január 1-jén visszaállnának.

Az indoklás szerint a javaslat célja, hogy Magyarország mielőbb hozzáférjen a számára megítélt, „az előző kormány felelősségi körébe tartozó okból elmaradt” uniós forrásokhoz. Hozzáteszik: tekintettel arra, hogy 2026. augusztus 31-ig mintegy 8000 milliárd forint összegű forrás sorsa dől el véglegesen, elengedhetetlen a sürgős tárgyalásra, valamint a kivételes eljárásra vonatkozó határozati házszabályi rendelkezések átmeneti módosítása.

Az indoklás szerint a megemelt keret „a megjelölt, határozott idejű célhoz igazodik, az átlátható és kiszámítható jogalkotás követelménye nem sérül, és a sürgős tárgyalás, illetve a kivételes eljárás kivételes jellege sem üresedik ki”.

(MTI)

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