Kisrepülő zuhant egy kaliforniai házra, ketten meghaltak

Lakóházra zuhant egy kisrepülő a kaliforniai Yorba Lindában vasárnap, majd a baleset következtében a ház kigyulladt. A tűzoltók két halottat és két sérültet találtak a helyszínen – írja az MTI.

Photo from David Steven Jr. Said part of plane debris landed in his parents’ backyard. Two dead, two transported #YorbaLinda @ABC7 pic.twitter.com/LoxUGM6Xzi

A kétmotoros Cessna414A típusú gép nem sokkal felszállása után csapódott az épületbe. Egyelőre nem tudni, hogy hányan voltak a gépen, és hogy ők-e a halálos áldozatok, vagy a házbeliek.

A Twitter közösségi oldalra feltöltött videofelvételek egyikén emberek rohannak egy lángoló házhoz, a földön pedig repülőgépdarabok, köztük egy légcsavar hevernek.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a balesetet.

OCFA, Anaheim, Orange and OCSD on scene of a small aircraft down into a single family house. 1 structure involved, 2 people dead, 2 patients transported to local hospital. OCFA in Unified Command with @OCSheriff_ .

Press Conference TBD pic.twitter.com/F0FzibNcU3

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) February 3, 2019