A kórházi ágyban szexelt rákos betegével egy kanadai doktornő

Eltiltottak az orvoslástól egy kanadai doktornőt, mert szexuális kapcsolatot létesített egyik rákos betegével – jelentette a helyi sajtó.

A 37 éves Theepa Sundaralingam egy nappal azután kezdett el flörtölni a meg nem nevezett beteggel, hogy közölte vele, rákos. Megadta neki a telefonszámát, valamint elérhetőségét az Instagramon, majd erotikus üzeneteket kezdtek el váltani, és később többször is lefeküdtek egymással. Az ontariói orvos- és sebészkamara fegyelmi bizottság a héten tárgyalta a nő ügyét. A testület jellemzése szerint elítélendő és undorító volt, amit az orvos csinált.

Tettét szexuális molesztálásnak ítélték, majd a nőt megfosztották orvosi engedélyétől. Emellett kötelezték, hogy helyezzen letétbe 16 ezer kanadai dollárt, a beteg terápiás kezelésére, ha esetleg szüksége lesz rá.

