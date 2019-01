Trump máris gratulált a szélsőjobboldali brazil elnöknek

Donald Trump amerikai elnök gratulált Jair Bolsonaro brazil államfőnek a keddi beiktatási ünnepségén elmondott beszédéhez.

– írta Twitter-bejegyzésében az amerikai elnök.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech – the U.S.A. is with you!

Bolsonaro szintén Twitter-bejegyzésben köszönte meg az amerikai elnöknek a bátorító szavakat. „Együttes erővel, Isten segedelmével, felvirágzást és haladást teremtünk népeinknek” – hangoztatta.

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2019